Kolejne pojazdy trafią do strażaków z województwa

Dwa kolejne pojazdy ratowniczo-gaśnicze trafią do ochotników z regionu. Tym razem w Chudaczewie, w powiecie sławieńskim oraz w Mścicach w powiecie koszalińskim. To dzięki dofinasowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Do OSP Chudaczewo trafi średni samochód ratowniczo-gaśniczy, z napędem na cztery koła.Zapewni większą mobilność m.in. w zalesionych obszarach powiatu, przy pobliskich jeziorach czy też na plażach. Koszt zakupu pojazdu to ponad milion 400 tysięcy złotych - dotacja pokryje 85% kosztów przedsięwzięcia.Drugie auto trafi do OSP w Mścicach. Zakupiona zostanie też łódź ratownicza z wyposażeniem. Koszt całkowity projektu przekracza 700 tysięcy złotych - dotacja wyniosła ponad 600 tysięcy. W ramach projektu zakupiony zostanie też sprzęt ochrony osobistej druhów.