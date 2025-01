Sprawdziliśmy, ile wody tracą szczecińskie wodociągi

Prawie 9 procent - tyle wynoszą straty wody w Szczecinie - informuje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W Szczecinie mamy 1400 kilometrów wodociągów.





Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o wycieku wody w systemach przedsiębiorstw wodociągowych w całym kraju. Okazało się, że w Zachodniopomorskiem straty wody sięgają nawet prawie 60 proc.Raport dotyczy jednak przede wszystkim małych miejscowości. Kontrole nie objęły Szczecina. Zapytaliśmy więc ZWiK, jak to wygląda w mieście.Straty wody są nieuniknione - mówi rzeczniczka zakładu Hanna Pieczyńska.- To są ubytki na sieci, w sytuacji awarii albo w miejscach, gdzie ta woda pomału przesiąka przez grunt, albo te elementy, które potrzebne są nam do różnych procesów technologicznych. Te wartości nigdy nie będą zerowe - mówi Pieczyńska.W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK złożyła wniosek m.in. do Ministerstwa Infrastruktury. Izba chce, aby odbiorcy byli informowani o tym, ile wody wyciekło w sieci i ile to kosztuje.ZWiK chce być transparentny - zapewnia Pieczyńska.- Komunikujemy o wszystkich zdarzeniach, które dotyczą awarii, albo problemów, albo zmian, w jaki sposób monitorujemy naszą sieć, w jaki sposób możemy zapobiec próby kradzieży albo ją zweryfikować - wylicza rzeczniczka ZWiK.