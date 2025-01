Dzień Judaizmu w kościele dominikanów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z okazji Dnia Judaizmu w szczecińskim kościele dominikanów przy ulicy Ofiar Katynia miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele chrześcijaństwa, wśród nich prawosławni i katolicy oraz judaizmu.



- Niewiele trzeba, żebyśmy się mogli spotkać. Odwołanie do Boga Jedynego - mówi dominikanin ojciec Jacek Marian Norkowski. - Przede wszystkim jednoczy nas chrześcijan przez Chrystusa, ale jednoczy nas też przez pamięć Abrahama z wyznawcami religii Abrahamowych, czyli też żydami, byśmy tę wspólnotę mogli przeżywać.



Taki dzień jest potrzebny, żeby zbliżyć dwie religie i wiele rzeczy wyjaśnić - mówi Róża Król, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.



- Dialog to coś, co otwiera. Najważniejsze to wychodzić na spotkanie, komunikować i słuchać jedni drugich i wtedy wszystko jest możliwe - powiedział ks. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie.



Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski - 17 stycznia 1997 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski