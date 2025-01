Trzaskowski: musimy inwestować w przedsiębiorców i w rolnictwo

Chce dotrzeć przede wszystkim do przedsiębiorców i podkreślać znaczenie patriotyzmu gospodarczego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówi w Radiu Szczecin, na co stawia w swojej kampanii wyborczej.

Edycja tekstu: Michał Król

Rafał Trzaskowski właśnie odwiedza zachodniopomorskie. Jak powiedział w "Rozmowie pod krawatem" - przekonuje do swojej kandydatury przede wszystkim właścicieli firm.- Odwiedzam naszych przedsiębiorców, to jest dla mnie absolutnie kluczowe. Musimy inwestować w naszych przedsiębiorców, w nasze rolnictwo. Dlatego też na moim szlaku jest mnóstwo firm, rozmowy z rolnikami. Ostatnim razem jak byłem w województwie zachodniopomorskim, to właśnie rozmawiałem z rolnikami, także to jest w pewnym sensie naturalne - mówi Trzaskowski.Ostatnie sondaże dają Rafałowi Trzaskowskiemu ok. 35% poparcia. Na drugim miejscu jest popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, na którego zagłosowałoby mniej więcej 29 procent respondentów. Podium zamyka Sławomir Mentzen z Konfederacji.