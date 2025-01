Wiele atrakcji na finał WOŚP w regionie

Przygotowania do niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy idą pełną parą. I w większych, i w mniejszych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego.

W wielu miejscowościach właśnie w niedzielę odbędą się koncerty, pokazy i licytacje. Ci bardziej wyrywni mogą wybrać się do Świnoujścia, gdzie orkiestrowe granie rozpocznie się już w sobotę - mówi szef świnoujskiego sztabu Tomasz Michalak.- Sobota będzie sportową sobotą w hali OSiR-u. Będzie kiermasz rzeczy dziwnych, który zawsze robimy - mówi Michalak.Moc atrakcji w niedzielę również w Kołobrzegu, gdzie np. za wrzucenie do orkiestrowej puszki będzie można - dosłownie - popłynąć - tłumaczy szef sztabu Maciej Mądrowski.- W porcie rybackim za wrzutkę do puszki będzie można się przepłynąć kutrem "Urtyp" - mówi Mądrowski.WOŚP to nie tylko większe miejscowości. Na przykład w Nowogardzie centrum działań orkiestry będzie Dom Kultury - mówi burmistrz, Michał Wiatr.- Występy, licytacje, również poczęstunki i relacje z Warszawy - mówi Wiatr.