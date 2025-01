"Powinniśmy być dumni z historii Szczecina"

Powinniśmy być dumni z historii naszego miasta. Od połowy XIX wieku Szczecin rozwinął się z twierdzy w metropolię - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" reżyserka i producentka filmowa Helena Kwiatkowska.

Na pokazy jej najnowszego filmu „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny" publiczność przybywa tłumnie. "Stoewerowie byli ludźmi z wielką odwagą i wyobraźnią" - powiedziała Helena Kwiatkowska. Zaczynali od produkcji pralek i maszyn do szycia.- Skonstruowali najpierw rower, a potem automobil, samochód i zaczęli sprzedawać pierwsze samochody. Jeździli zarówno na wyścigi międzynarodowe rowerów, jak również na wyścigi i wystawy samochodów - mówi Kwiatkowska.Warto też wspomnieć, że synowie Bernharda Stoewera, Emil i Bernhard junior byli podobnie jak ojciec bardzo pracowici.- To nie były takie bananowe dzieci wspaniałego, bogatego ojca. To byli ludzie, którzy byli pozytywnie zakręceni. Całe życie poświęcili obu fabrykom. Najlepszy dowód, że kiedy nie zgadzali się z nowymi władzami, zbyli swoje akcje i odeszli ze swojej ukochanej fabryki, którą założyli - dodaje Kwiatkowska.Najbliższy pokaz filmu Heleny Kwiatkowskiej „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny" o 18:00 w Klubie Delta Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu.