Studio S1 Radia Szczecin: wspomnienie strajków z 1971 roku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Robotnik, też musi powiedzieć swoje zdanie" - w studiu nagraniowym S1 Radia Szczecin zaprezentowano dokument "Robotnicy'1971: Nic o nas, bez nas" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego i Tomasza Zygadły.

Film opowiada o zdarzeniach ze stycznia 1971 roku, kiedy to pracownicy szczecińskiej stoczni rozpoczęli strajk okupacyjny.



- We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyłem. Przede wszystkim był wielki strach, bo przecież nie wiadomo było, co z nami zrobią. Taka była sprawa. A byliśmy zarzucani ulotkami. - Tak do końca tych historii nie znam, bo ja wtedy chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej. - Akurat wracałam z biblioteki i było głośno. Były te zamieszki - wspominali widzowie.



- Doświadczenie strajku i z grudnia 1970 roku i ze stycznia 1971 roku będzie bardzo mocno procentować w sierpniu 1980 roku. To jest doświadczenie polegające na tym, że trzeba zamknąć bramę stoczni, od razu proklamować strajk okupacyjny, bo w innym wypadku milicja i wojsko nas po prostu rozbiją, dojdzie do rozlewu krwi... - dodał Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie.



W styczniu 1971 roku w organizowanych protestach wzięło udział około 60 zakładów w całej Polsce i w sumie ponad 120 tys. pracowników.



Edycja tekstu: Jacek Rujna