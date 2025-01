"To jeden wielki cyrk" - Białorusini w Szczecinie o wyborach za wschodnią granicą [ZDJĘCIA]

"Wybory w naszym kraju to jeden wielki cyrk" - Białorusini mieszkający w Szczecinie protestowali w dniu wyborów za naszą wschodnią granicą. Po siódmą kadencję rządów zmierza Alaksandr Łukaszenka.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Jak twierdzą uczestnicy protestu, są to wybory "na niby", bo zwycięzca jest już znany.- Co roku sytuacja jest coraz gorsza. - To jest taki wielki cyrk. - Pseudowybory bądź wybory w cudzysłowie. - Nikt mu [Łukaszence - red.] już nie wierzy. - Mieliśmy tylko jedne wybory na 100 proc. demokratyczne. - Mam nadzieję, że reżim pewnym momencie zostanie obalony i można będzie wrócić do domu i zacząć budować nową Białoruś, która będzie krajem demokratycznym i swobodnym - mówili reporterowi Radia Szczecin demonstranci.Protest odbył się w formie happeningu - wyścigu "tekturowych" karaluchów. To nawiązanie do australijskiej tradycji i wypowiedzi jednego z więźniów politycznych białoruskiej władzy - wyjaśniła jedna z uczestniczek.- Najważniejszy uczestnik tych wyborów na Białorusi, Łukaszenka, został nazywany przez Siarhieja Cichanouskiego, który teraz jest w więzieniu, karaluchem. Cichanouski proponował wziąć wielki kapeć i go bić. Dlatego właśnie dzisiaj zrobiliśmy wyścigi karaluchów - tłumaczyła.Alaksandr Łukaszenka rządzi na Białorusi od 31 lat. W "wyborach" kandydatów jest pięciu, ale trzech to liderzy proreżimowych partii. Głosowanie potrwa do godz. 20 (godz. 18 w Polsce).