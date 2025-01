"Nie ma likwidacji szkoły w Mielęcinie"

Marzena Podzińska, burmistrzyni Pyrzyc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szkoła w Mielęcinie pod Pyrzycami zostanie wyremontowana. Mimo dotychczasowych trudności w wyłonieniu wykonawcy prac, burmistrzyni Marzena Podzińska jest zdeterminowana, by uczniowie mogli wrócić do zabytkowego pałacyku, ale dopiero gdy będzie to bezpieczne - zapewniała w "Rozmowach pod Krawatem".

Gmina Pyrzyce złoży pozew ws. wycofania się wykonawcy z remontu szkoły Marzena Podzińska



- Rozpoczniemy od najważniejszych rzeczy, żeby móc jak najszybciej te dzieci, jak się uda, od września wpuścić. Jeśli nie, to w okresie jak najszybszym. Nie ma likwidacji szkoły. Jesteśmy w trakcie przygotowywania zadania i dzielenia tego remontu na takie części, żeby dzieci mogły wrócić do szkoły - powiedziała Podzińska.



Prowadzący pytał Marzenę Podzińską o ostatnią wizytę w Pyrzycach popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który z rolnikami rozmawiał o silnym nowoczesnym rolnictwie.



- Dowiedziałam się po spotkaniu, że taki kandydat pan Nawrocki był w Pyrzycach i właśnie o takich sprawach rozmawiał, ale ja na takie spotkanie nie zostałam zaproszona. To było takie jakieś ciche, mało nagłośnione, więc myślę, że tylko te osoby, które gdzieś tam zostały... - odpowiadała Podzińska.



- Sami swoi byli - wtrącił prowadzący.



- Sami swoi. Nie było to spotkanie dla wszystkich - kontynuowała Podzińska.



Burmistrzyni Pyrzyc nie ukrywa, że jest zwolenniczką Rafała Trzaskowskiego. Pozytywnie odbiera fakt, że kandydaci skupiają się teraz na spotkaniach w mniejszych miejscowościach, w Polsce powiatowej, ale ocenia, że na takie spotkania powinni móc przyjść wszyscy, nie tylko zwolennicy danego kandydata.



W środę gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie burmistrz Polic Krystian Kowalewski.



