Polsko-niemiecka współpraca teatralna, która ma zbadać przeszłość i tworzyć przyszłość. O projekcie ID:Pomerania opowiadał w "Rozmowach pod Krawatem" Daniel Jacewicz z Teatru Brama w Goleniowie.

Projekt „ID:Pomerania” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



Danie Jacewicz mówił też o ich najnowszym projekcie "Ciało" zajmującym się wykluczeniem osób starszych. - Chcemy seniorom dać głos - mówił Jacewicz. - Od długiego czasu współpracuję z osobami starszymi. Prowadzimy Teatr Index. Jest dużo tematów tabu. Skupiliśmy się, żeby mówić o procesie starzenia, o seksualności osób starszych.



- Rozmowa, wyjaśnienia mogą naprawdę wiele zmienić - dodawał Jacewicz. - Te osoby często nie mówią o tym i zamykają się w sobie. Bardzo często cierpią w samotności. I nas też to czeka. Jeżeli jest taka okazja to mówmy o tym i rozmawiajmy. Nie chciałbym na starość być zamkniętym w sobie i cierpieć.



Premiera "Ciała" zaplanowana jest za kilka miesięcy, ale prace rozpoczynają się wkrótce. Teatr Brama w Goleniowie działa od blisko 30 lat.





- W ciągu trzech lat odbędzie się 6 festiwali i 70 wydarzeń we współpracy ze "Straze" - organizacją kulturalną z Greifswaldu. Głównym tematem ma być wspólna tożsamość regionu - mówił na naszej antenie Jacewicz. - Tym razem nie tyle chcieliśmy zgłębiać historię, natomiast bardzo nas interesuje, co będzie dalej, co my zapiszemy. Jaką historię wspólnego regionu zapisujemy? Jak mówimy o regionie, co na nas oddziałuje kulturotwórczo? To będziemy zgłębiać.