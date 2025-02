Eksponaty z dna Bałtyku do zobaczenia w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Historyczny sprzęt do nurkowania, który zagrał w filmie, a także części wraków znalezionych na dnie Bałtyku.

Takie atrakcje od rana czekają na zwiedzających w świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego.



Muzealny sejf znów zapełnił się nowymi eksponatami. Tym razem są skarby z dna morza opowiada Lech Trawicki, dyrektor muzeum: - Wydobyto element ozdobny dziobnicy i między innymi bloki...



Zobaczyć też można sławny sprzęt do nurkowania. - Jest to zabytkowy sprzęt, używany przez nurków. Tak zwany sprzęt klasyczny, czyli ciężki hełm zintegrowany ze skafandrem. Mamy tutaj sprzęt, który zagrał w jednej z polskich produkcji pt. "Zatoka szpiegów" - dodaje Trawicki.



Co o skarbach sądzą zwiedzający? - Drzwi od sejfu robią wrażenie, jego zawartość też. - Oczywiście, wystawa mnie zaskoczyła, jestem w tym muzeum po raz pierwszy - podkreślają świnoujścianie.



Nowa wystawa dla gości muzeum dostępna jest od rana.



Autorka edycji: Joanna Chajdas