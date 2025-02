Wdrażanie innowacji to nasza pięta achilesowa

Za nami tylko Rumunia, Bułgaria, Litwa i Łotwa, a przed nami m.in. Słowacja, Węgry i Czechy - według unijnych badań nasz kraj od wielu lat plasuje się w ogonie państw innowacyjnych.

Jak mówi prof. Mirosława El Fray z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie największym problemem we wdrażaniu innowacji w Polsce jest kwestia finansowania projektów.Zdaniem prof. El Fray mamy w Polsce wysoki kapitał intelektualny, ale nie potrafimy tego w odpowiedni sposób wykorzystać. El Fray była pracownikiem naukowym w uniwersytetach, m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, wie jak innowacyjne rozwiązania są wdrażane w USA.Jej badania skupiają się na poszukiwaniu nowych materiałów polimerowych podlegających biodegradacji. Jak mówi, powoli udaje się zastępować na rynku plastikowe opakowania i produkty, które bardzo długo rozkładają się w przyrodzie.- To, co jest pozytywne: usunęliśmy bardzo dożo opakowań z poliolefin - polietylenu, polistyrenu, wkrótce wycofane zostaną też słynne tacki polistyrenowe - zapowiedziała.Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT zostało wpisane jako jedyny ośrodek badawczy z naszego regionu do tzw. Mapy Infrastruktury Badawczej. Ma to m.in. ułatwić wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarce.Cała rozmowa na stronie internetowej oraz na radiowym Facebooku