Konferencja o medycynie alternatywnej. Bulsa: uczelnie powinny działać w oparciu o naukę

Terapie kwantowe, alternatywne metody profilaktyki, a także blokady energetyczne - to tylko, niektóre z tematów poruszanych podczas konferencji "Holistyka - Droga Bez Granic" promowanej przez szczecińską uczelnię wyższą - Collegium Balticum.

Edycja tekstu: Michał Król

Dlaczego uczelnia wspiera konferencję dotyczącą medycyny alternatywnej wyjaśnia Dominika Macedońska, wicekanclerz ds. rekrutacji w Collegium Balticum.- W naszej filozofii traktujemy człowieka holistycznie. Chcemy aby nasi studenci postrzegali właśnie w taki sposób swojego pacjenta z którym będą mieli do czynienia, uwzględniając zarówno medycynę konwencjonalną, jak i niekonwencjonalną. Chcemy aby studenci mieli szeroką perspektywę i znali pełen przekrój dostępnych możliwości - mówi Macedońska.Jednym z nowo-utworzonych kierunków studiów podyplomowych w Baltice jest Ajurweda - Indyjska Medycyna Naturalna.Powinniśmy promować wiedzę zweryfikowaną i bezpieczną dla pacjentów - mówi dr n. med. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.- Ja bym bardzo chciał, żeby polskie uczelnie działały w oparciu o naukę. Nie ma medycyny alternatywnej, że nie ma medycyny cudownie naturalnej. 200-300 lat temu wszyscy używali ziół, bo uważali, że jest to jedyny środek leczniczy. Natomiast świat poszedł do przodu - mówi Bulsa.Projekt ustawy -"LEX Szarlatan" jest już gotowy i czeka na procedowanie. Wedle jego założeń za leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną może grozić nawet do miliona złotych kary.