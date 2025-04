Policja zmienia zasady rekrutacji

Będzie łatwiej zostać policjantem. Aby uzupełnić braki kadrowe, policja obniża wymagania testów sprawnościowych. Do służby zachęcić ma również dodatek mieszkaniowy.

Policjantów brakuje w całej Polsce - musimy zmienić zasady rekrutacji - mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie inspektor Robert Sielski.Zawsze przyjęcie do policji było oparte o szereg różnego rodzaju testów: wiedzy, sprawności fizycznej. Ja bym nie oceniał tego, że zmiana formy testu obniżyła sprawność funkcjonariuszy - dodaje Sielski.Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o zmianie zasad rekrutacji.- Testy powinny być na naprawdę dobrym poziomie, ponieważ w przyszłości taki policjant, jak ma dogonić na przykład jakiegoś przestępcę? - Jak dogonić złodzieja? Nie mam pojęcia. Jeżeli złodziej ma być szybszy od policjanta, to coś jest nie tak - mówią mieszkańcy.W całej Polsce brakuje 12 tysięcy Policjantów. W samym Zachodniopomorskiem jest obecnie ponad 500 wolnych wakatów.Edycja tekstu: Kamila Kozioł