Turyści na plaży, to także więcej pracy. "To test bojowy przed sezonem"

Więcej gości - więcej sprzątania. Świnoujska plaża w czasie majówki przechodzi pierwszy test przed sezonem. Nad Bałtykiem nie brakuje i gości i pracy.

Do odpoczynku nad morzem w majówkę, chętnych nie brakuje. - Czysto, czyste powietrze i piękne plaże. - Ogólnie jest czysto na plaży, nie ma śmieci, także widzę, że miasto dba, żeby był porządek. - Już i pogoda dopisuje, wszystko jest super. Piasek jeden z najlepszych w Polsce, taki mięciutki - mówią turyści.



Goście na plaży, to także więcej pracy, ale - jak mówi Marek Bartkowski, dyrektor OSiR - to test bojowy przed sezonem.



- Mamy dopracowany system sprzątania plaży, został on sprawdzony w roku poprzednim. Bazujemy na tym doświadczeniu, mamy podpisaną umowę, firma zewnętrzna sprząta plaże zgodnie z ustaleniami. Pierwszy test bojowy przeszliśmy właśnie w święta Wielkiej Nocy - podkreśla Bartkowski.



W ubiegłym roku w czasie sezonu, z plaży zebrano 80 ton odpadów.



