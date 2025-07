Manifestacje przeciwko migracji i kontrmanifestacja w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Trzy protesty na trzech szczecińskich placach.

Baner, który działacze trzymali, został im wyrwany przez uczestników marszu. Nie doszło jednak do przepychanek ani rękoczynów, a policjanci ochraniający kontrmanifestację nie musieli interweniować.





Na placu Solidarności odbył się kolejny protest - tym razem zorganizowany przez Patrol Obywatelski. Mieczysław Nekanda-Trepka zachęcał uczestników do obserwowania granicy polsko-niemieckiej. - Błagam was o to, żebyśmy się strukturyzowali, myśleli o tym naszym kraju i go bronili w taki sposób, jak możemy. Jak będzie trzeba przelać krew, przelejemy. Ale do tego momentu, kiedy nie musimy, to róbmy wszystko, żebyśmy mogli być w bezpiecznej, naszej kochanej Polsce - mówi Nekanda-Trepka.

Przed Urzędem Miasta przedstawiciele Konfederacji zorganizowali protest "Stop Migracji". - Sprzeciwiają się tworzeniu centr dla uchodźców, nielegalnemu przekraczaniu granic i polityce migracyjnej Unii Europejskiej - mówi Małgorzata Cabaj z Konfederacji. - Nie jesteśmy przeciwko ludziom, jesteśmy przeciwko systemowi, który wbrew woli narodów forsuje niekontrolowaną migrację. Pakt migracyjny to nie wyraz współczucia, to dewaluacja suwerenności, odebranie głosu obywatelom.Na Placu Adamowicza odbyła się milcząca kontrmanifestacja. - Działacze społeczni stanęli z transparentem "Faszyzm nie przejdzie" - mówi Magdalena Górecka. - Jesteśmy przeciwni mowie nienawiści, nakręcaniu spirali przemocy nie tylko wobec osób migranckich, ale również wobec osób wyznających lewicowe poglądy, wobec osób LGBT+.Protesty przeciwko migracji odbywały się w sobotę w całej Polsce.