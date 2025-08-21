Premiera reportażu "A Wiatrak się kręci"

Zapraszamy na podróż przez 40 lat świnoujskiego festiwalu Wiatrak, czyli najzabawniejsze momenty z przeszłości, zaskakujące piosenki i anegdoty.

Edycja tekstu: Michał Król

Festiwal zorganizował świnoujski Dom Kultury, a jego dobrym duchem od zawsze, był bard piosenki morskiej Jerzy Porębski wraz małżonką Heleną.- Powstała myśl, że musi być festiwal. Jurek postanowił i powiedział: w Świnoujściu, żeby nie było festiwalu żeglarskiego? - mówiła.Rok 1986, czyli druga edycja festiwalu.- Po prostu zdziwili się, że taka piękna impreza wyszła. Ja uważam, że tu się dużo więcej rzeczy popularyzuje przy tej okazji. Solidność, wyrabia się koleżeństwo, wiedzy się zdobywa. A to, że się przy okazji śpiewa piosenki, to bardzo ładnie, bo piosenką też można szereg rzeczy wyrazić - mówił Jerzy Porębski.Podróż od strony radiowego mikrofonu odbędziemy m.in. dzięki archiwalnym nagraniom Radia Szczecin, które towarzyszy festiwalowi niemal od początku. "A Wiatrak się kręci" - audycja dokumentalna Katarzyny Wolnik-Sayny do wysłuchania po godzinie 21 w programie Fonosfera.