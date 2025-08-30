Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rocznica Porozumień Sierpniowych. Obchody w Szczecinie z udziałem prezydenta RP [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala, Elżbieta Bielecka, Polska Agencja Prasowa, Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zakończyły się oficjalne obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej zebrali się strajkujący wówczas pracownicy, kombatanci i mieszkańcy Szczecina. W uroczystościach wziął udział także prezydent RP Karol Nawrocki.
Szczecin był pierwszy. Rocznica Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta

Szczecin był pierwszy. Rocznica Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta

Porozumienia, które zakończyły wielki strajk 1980 roku, zostały podpisane 30 sierpnia w świetlicy Stoczni Szczecińskiej, która wówczas nosiła imię Adolfa Warskiego.

Uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej rozpoczął sygnał syreny stoczniowej i hymn państwowy. Na miejscu obecni są kombatanci, stoczniowcy i mieszkańcy Szczecina. Do zabranych przed stocznią przemawiał prezydent RP Karol Nawrocki. Jak podkreślał, ideały Solidarności są cały czas aktualne.

- Ten sierpień roku 1980 tutaj w Szczecinie i w całej Polsce był jasnym głosem, że Polacy nie dadzą się komunistycznej propagandzie i chcą walczyć o swój głos, o swoją podmiotowość, o prawa obywatelskie - powiedział prezydent Nawrocki.

- Solidarność nie dała się zamknąć do muzeów - podkreślał Karol Nawrocki. - Nie tylko o rocznicę i o narodową pamięć chodzi. My wciąż musimy we współczesnej Polsce przepalać naszą ojczyznę i glob sumieniem, odwołując się do wartości, dzięki którym NSZZ Solidarność wygrała.

- Wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że sierpień w naszej narodowej, wspólnotowej pamięci, jest miesiącem szczególnym. - I to należy powtarzać, i o tym trzeba mówić, bowiem sierpień dla nas - dla Polaków jest miesiącem, w którym przypominamy sobie z czego złożeni jesteśmy i kim jesteśmy - powiedział Nawrocki.

- Niezależnie od tego, czy były to pierwsze dekady wieku XX, czy był to sierpień roku 1980, czy była to bitwa na regularnym polu bitewnym, bitwa polskich żołnierzy w roku 1920, czy bitwa protestujących, strajkujących w stoczniach, w zakładach pracy, to wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - podkreślił Nawrocki.

Porozumienia Sierpniowe to potoczna nazwa czterech porozumień zawartych przez strajkujących stoczniowców z władzami PRL, podpisanych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice. Pierwszy z dokumentów podpisano 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinie.

Pierwsze protesty rozpoczęły się 18 sierpnia w Stoczni Remontowej "Parnica", później w stoczni imienia Adolfa Warskiego oraz w Stoczni "Gryfia". Strajkujący powołali prezydium i przedstawili władzy "36 żądań" - pierwszym postulatem była możliwość tworzenia wolnych związków zawodowych. Porozumienie podpisano w świetlicy Stoczni Szczecińskiej, strajkujących reprezentował wówczas Marian Jurczyk, a stronę rządową Kazimierz Barcikowski.

Podpisanie porozumienia zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Wzięło w nich udział ponad 350 zakładów pracy.

Jednym z postulatów protestujących w 1980 roku stoczniowców było postawienie pomnika ofiarom krwawo stłumionych strajków Grudnia 1970 roku. Pomnik stanął w Szczecinie dopiero 25 lat później, na dzisiejszym placu Solidarności. O 14.30 prezydent złoży przed nim kwiaty upamiętniając tamte wydarzenia.

Porozumienia Sierpniowe w Szczecinie były jednym z porozumień, kończących falę strajków w sierpniu 1980 roku. Dzień później podobny dokument przyjęli stoczniowcy strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Następnie podpisano porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Na mocy Porozumień Sierpniowych udało się utworzyć "Solidarność" - pierwszy w PRL niezależny i samorządny związek zawodowy. Wydarzenia Sierpnia'80 przyczyniły się do szerokich reform, transformacji ustrojowej Polski a w efekcie do upadku bloku wschodniego.

Obchody rozpoczęły się o 10 Mszą Świętą w intencji "Solidarności" w kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Po mszy, sprzed kościoła wyruszył pochód, w którym uczestnicy uroczystości dotarli pod bramę Stoczni Szczecińskiej.

Przy okazji uroczystości działacze wręczyli zachodniopomorskim licealistom stypendia imienia Longina Komołowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Na 14:30 zaplanowano złożenie kwiatów pod szczecińskim pomnikiem Anioła Wolności, który upamiętnia ofiary protestów Grudnia 1970 roku. Podczas obchodów w Szczecinie, świętował będzie również Stargard. Tam, od 13:00 w parku Chrobrego Festyn Rodzinny i wystawa "45 lat Solidarności. Droga do Wolności".

W związku z prezydencką wizytą kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie muszą się liczyć z utrudnieniami. Zmienioną trasę będą miały tramwaje linii 5, 6 i 11, a także autobusy linii 53, 60 i 67. Pojazdy zostaną skierowane do pętli. W związku z natężeniem ruchu w okolicach stoczni mogą też pojawić się utrudnienia dla kierowców.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Jakuba Tomali w Wiadomościach o 13.
Relacja Jakuba Tomali w Wiadomościach o 14.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7557 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5832 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4479 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4368 razy)
  5. Pożar w Szczecinie, jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 3248 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer edukacyjny nad Jeziorem Dąbie. "Ptaki" Paula Robiena [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badania archeologiczne w zabytkowym kościele [WIDEO, ZDJĘCIA]
Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty