Rocznica Porozumień Sierpniowych. Obchody w Szczecinie z udziałem prezydenta RP [ZDJĘCIA]

Zakończyły się oficjalne obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej zebrali się strajkujący wówczas pracownicy, kombatanci i mieszkańcy Szczecina. W uroczystościach wziął udział także prezydent RP Karol Nawrocki.

Porozumienia, które zakończyły wielki strajk 1980 roku, zostały podpisane 30 sierpnia w świetlicy Stoczni Szczecińskiej, która wówczas nosiła imię Adolfa Warskiego.





- Ten sierpień roku 1980 tutaj w Szczecinie i w całej Polsce był jasnym głosem, że Polacy nie dadzą się komunistycznej propagandzie i chcą walczyć o swój głos, o swoją podmiotowość, o prawa obywatelskie - powiedział prezydent Nawrocki.







- Solidarność nie dała się zamknąć do muzeów - podkreślał Karol Nawrocki. - Nie tylko o rocznicę i o narodową pamięć chodzi. My wciąż musimy we współczesnej Polsce przepalać naszą ojczyznę i glob sumieniem, odwołując się do wartości, dzięki którym NSZZ Solidarność wygrała.





- Niezależnie od tego, czy były to pierwsze dekady wieku XX, czy był to sierpień roku 1980, czy była to bitwa na regularnym polu bitewnym, bitwa polskich żołnierzy w roku 1920, czy bitwa protestujących, strajkujących w stoczniach, w zakładach pracy, to wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - podkreślił Nawrocki.





Porozumienia Sierpniowe to potoczna nazwa czterech porozumień zawartych przez strajkujących stoczniowców z władzami PRL, podpisanych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice. Pierwszy z dokumentów podpisano 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinie.

Podpisanie porozumienia zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Wzięło w nich udział ponad 350 zakładów pracy.







Jednym z postulatów protestujących w 1980 roku stoczniowców było postawienie pomnika ofiarom krwawo stłumionych strajków Grudnia 1970 roku. Pomnik stanął w Szczecinie dopiero 25 lat później, na dzisiejszym placu Solidarności. O 14.30 prezydent złoży przed nim kwiaty upamiętniając tamte wydarzenia.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej rozpoczął sygnał syreny stoczniowej i hymn państwowy. Na miejscu obecni są kombatanci, stoczniowcy i mieszkańcy Szczecina. Do zabranych przed stocznią przemawiał prezydent RP Karol Nawrocki. Jak podkreślał, ideały Solidarności są cały czas aktualne.- Wiemy o sobie dzisiaj tyle, że w całym wieku XX Polacy nigdy nie zgodzili się na to, aby komunistom oddać naszą wolność, niepodległość i suwerenność - mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że sierpień w naszej narodowej, wspólnotowej pamięci, jest miesiącem szczególnym. - I to należy powtarzać, i o tym trzeba mówić, bowiem sierpień dla nas - dla Polaków jest miesiącem, w którym przypominamy sobie z czego złożeni jesteśmy i kim jesteśmy - powiedział Nawrocki.Pierwsze protesty rozpoczęły się 18 sierpnia w Stoczni Remontowej "Parnica", później w stoczni imienia Adolfa Warskiego oraz w Stoczni "Gryfia". Strajkujący powołali prezydium i przedstawili władzy "36 żądań" - pierwszym postulatem była możliwość tworzenia wolnych związków zawodowych. Porozumienie podpisano w świetlicy Stoczni Szczecińskiej, strajkujących reprezentował wówczas Marian Jurczyk, a stronę rządową Kazimierz Barcikowski.Porozumienia Sierpniowe w Szczecinie były jednym z porozumień, kończących falę strajków w sierpniu 1980 roku. Dzień później podobny dokument przyjęli stoczniowcy strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Następnie podpisano porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.Na mocy Porozumień Sierpniowych udało się utworzyć "Solidarność" - pierwszy w PRL niezależny i samorządny związek zawodowy. Wydarzenia Sierpnia'80 przyczyniły się do szerokich reform, transformacji ustrojowej Polski a w efekcie do upadku bloku wschodniego.Obchody rozpoczęły się o 10 Mszą Świętą w intencji "Solidarności" w kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Po mszy, sprzed kościoła wyruszył pochód, w którym uczestnicy uroczystości dotarli pod bramę Stoczni Szczecińskiej.Przy okazji uroczystości działacze wręczyli zachodniopomorskim licealistom stypendia imienia Longina Komołowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.Na 14:30 zaplanowano złożenie kwiatów pod szczecińskim pomnikiem Anioła Wolności, który upamiętnia ofiary protestów Grudnia 1970 roku. Podczas obchodów w Szczecinie, świętował będzie również Stargard. Tam, od 13:00 w parku Chrobrego Festyn Rodzinny i wystawa "45 lat Solidarności. Droga do Wolności".W związku z prezydencką wizytą kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie muszą się liczyć z utrudnieniami. Zmienioną trasę będą miały tramwaje linii 5, 6 i 11, a także autobusy linii 53, 60 i 67. Pojazdy zostaną skierowane do pętli. W związku z natężeniem ruchu w okolicach stoczni mogą też pojawić się utrudnienia dla kierowców.