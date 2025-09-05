Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Miejska aplikacja w Świnoujściu coraz bliżej

Region Joanna Maraszek

Fot. Facebook / Joanna Agatowska - Prezydent Miasta Świnoujście
Świnoujście będzie miało swoją aplikację. W przetargu na wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie Aplikacji Karty Wyspiarza i Turysty zgłosiła się zainteresowana firma.
W tej chwili trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Miejska aplikacja będzie zawierała aktualności, informacje o wydarzeniach w mieście, interaktywną mapę, zniżki na Kartę Wyspiarza, darmowe dwie godziny w SPP i możliwość zakupu biletów parkingowych. Nie zabraknie też systemu zgłaszania usterek i awarii, czy miejskich gier.

Jak podkreśla samorząd, ważnym elementem będzie szybkie informowanie o nagłych sytuacjach – np. zamknięciu tunelu.

Edycja tekstu: Michał Król

