Miejska aplikacja w Świnoujściu coraz bliżej

Świnoujście będzie miało swoją aplikację. W przetargu na wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie Aplikacji Karty Wyspiarza i Turysty zgłosiła się zainteresowana firma.

Edycja tekstu: Michał Król

W tej chwili trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Miejska aplikacja będzie zawierała aktualności, informacje o wydarzeniach w mieście, interaktywną mapę, zniżki na Kartę Wyspiarza, darmowe dwie godziny w SPP i możliwość zakupu biletów parkingowych. Nie zabraknie też systemu zgłaszania usterek i awarii, czy miejskich gier.Jak podkreśla samorząd, ważnym elementem będzie szybkie informowanie o nagłych sytuacjach – np. zamknięciu tunelu.