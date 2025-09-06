Święto róż w Dobrej

Materiały organizatora.

Dobra obchodzi w sobotę święto róż. O godzinie 14 rozpocznie się tam wydarzenie pod hasłem „Różane Dni Dobrej”. Jest ono nawiązaniem do postaci Elizabeth von Arnim – angielskiej pisarki, która pod koniec XIX wieku zamieszkała w pobliskich Rzędzinach. Była ona miłośniczką róż, a w swoim ogrodzie posiadała bogatą kolekcję tych roślin.





- Będą warsztaty, będą szkolenia, każdy młody człowiek będzie mógł sobie podejść, będą też warsztaty florystyczne, będą też stoiska, gdzie róże będzie można zakupić. Stworzyliśmy cudowne i piękne wydarzenie, na które serdecznie państwa zapraszamy - mówi Zagrodzka.



Początek festynu o godzinie 14.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Jak mówi wójt gminy Dobra - Magdalena Zagrodzka – podczas festynu będą liczne stoiska z kwiatami, nowością będzie Strefa Emocji, gdzie będzie można skorzystać z porad ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego.- Będą warsztaty, będą szkolenia, każdy młody człowiek będzie mógł sobie podejść, będą też warsztaty florystyczne, będą też stoiska, gdzie róże będzie można zakupić. Stworzyliśmy cudowne i piękne wydarzenie, na które serdecznie państwa zapraszamy - mówi Zagrodzka.Początek festynu o godzinie 14.