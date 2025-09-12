Będzie wygodniej i taniej. Budowa nowego parkingu w Kołobrzegu na ukończeniu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Budowa parkingu wielopoziomowego w kołobrzeskim porcie wchodzi w ostatni etap. Znane są już ceny za postój w tym miejscu.

Inwestycja realizowana jest na terenach Zarządu Portu Morskiego przy ulicy Portowej, czyli tuż przy plaży, latarni czy nadmorskiej promenadzie. Będzie to największy parking w mieście liczący 360 miejsc dla samochodów.



Maciej Mosiej z firmy Interparking będącej operatorem parkingu mówi, że znany jest już cennik postoju w tym miejscu. - 5 zł za godzinę, 50 zł za dobę parkowania. I mało tego, jak się ma naszą kartę czy aplikację, to zapłaci się mniej o 20 proc. Można wtedy zaparkować za 4 zł (za godzinę) i za 40 zł (za dobę) - zachęca Mosiej.



Oznacza to, że ceny będą niższe od obowiązujących w strefie płatnego parkowania "A", gdzie godzina postoju kosztuje 6,4 zł.



Na placu budowy trwają obecnie roboty wykończeniowe, oficjalna data otwarcia nie jest jeszcze znana, natomiast ma to nastąpić w ostatnim kwartale 2025 roku.



