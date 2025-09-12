Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Będzie wygodniej i taniej. Budowa nowego parkingu w Kołobrzegu na ukończeniu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Budowa parkingu wielopoziomowego w kołobrzeskim porcie wchodzi w ostatni etap. Znane są już ceny za postój w tym miejscu.
Inwestycja realizowana jest na terenach Zarządu Portu Morskiego przy ulicy Portowej, czyli tuż przy plaży, latarni czy nadmorskiej promenadzie. Będzie to największy parking w mieście liczący 360 miejsc dla samochodów.

Maciej Mosiej z firmy Interparking będącej operatorem parkingu mówi, że znany jest już cennik postoju w tym miejscu. - 5 zł za godzinę, 50 zł za dobę parkowania. I mało tego, jak się ma naszą kartę czy aplikację, to zapłaci się mniej o 20 proc. Można wtedy zaparkować za 4 zł (za godzinę) i za 40 zł (za dobę) - zachęca Mosiej.

Oznacza to, że ceny będą niższe od obowiązujących w strefie płatnego parkowania "A", gdzie godzina postoju kosztuje 6,4 zł.

Na placu budowy trwają obecnie roboty wykończeniowe, oficjalna data otwarcia nie jest jeszcze znana, natomiast ma to nastąpić w ostatnim kwartale 2025 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9089 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5396 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4601 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 3967 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3384 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate

Najnowsze podcasty