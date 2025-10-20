Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy Gryfina nie chcą Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieszkańcy Gryfina zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą zawetowania ustawy o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Przyjęto poprawkę do ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Wyniki ankiety w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

List do prezydenta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]
List do prezydenta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]
Jak mówi radny powiatu gryfińskiego Paweł Nikitiński, mieszkańcom Gryfina nie dano możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

- Z projektu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry ze względu na sprzeciwy mieszkańców została wyrzucona gmina Gryfino. A jako mieszkaniec nie godzę się na takie traktowanie. Trzeba brać pod uwagę także te głosy, które są krytyczne - mówi Nikitiński.

Kolejną przesłanką do prezydenckiego weta ma być brak inwentaryzacji fauny i flory - mówi Łukasz Kamiński, współtwórca petycji.

- My zaczynamy od idei utworzenia parku narodowego, a nie od zdefiniowania, co my chcemy chronić i dlaczego chcemy zwiększać tę strategię ochronną. Nie ma strategii i dokładnie zinwentaryzowanej przyrody - mówi Kamiński.

Do prezydenta listownie zwrócili się też pomysłodawcy utworzenia Parku Narodowego z prośbą o podpisanie ustawy.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak mówi radny powiatu gryfińskiego Paweł Nikitiński, mieszkańcom Gryfina nie dano możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Kolejną przesłanką do prezydenckiego weta ma być brak inwentaryzacji fauny i flory - mówi współtwórca petycji Łukasz Kamiński.

