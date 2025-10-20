Mieszkańcy Gryfina nie chcą Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Gryfina zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Karola Nawrockiego. Chcą zawetowania ustawy o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak mówi radny powiatu gryfińskiego Paweł Nikitiński, mieszkańcom Gryfina nie dano możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.- Z projektu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry ze względu na sprzeciwy mieszkańców została wyrzucona gmina Gryfino. A jako mieszkaniec nie godzę się na takie traktowanie. Trzeba brać pod uwagę także te głosy, które są krytyczne - mówi Nikitiński.Kolejną przesłanką do prezydenckiego weta ma być brak inwentaryzacji fauny i flory - mówi Łukasz Kamiński, współtwórca petycji.- My zaczynamy od idei utworzenia parku narodowego, a nie od zdefiniowania, co my chcemy chronić i dlaczego chcemy zwiększać tę strategię ochronną. Nie ma strategii i dokładnie zinwentaryzowanej przyrody - mówi Kamiński.Do prezydenta listownie zwrócili się też pomysłodawcy utworzenia Parku Narodowego z prośbą o podpisanie ustawy.