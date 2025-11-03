Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Nabór wniosków na bon ciepłowniczy

Region Julia Nowicka

źródło: pixabay.com/pl/1760731/Eu_eugen/CC0 - domena publiczna
źródło: pixabay.com/pl/1760731/Eu_eugen/CC0 - domena publiczna
Szczecinianie mogą składać wnioski o tzw. bon ciepłowniczy, czyli jednorazowe wsparcie finansowe dla mieszkań korzystających z miejskiego ogrzewania.
Żeby bon otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest korzystanie z ciepła Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

- Nie może być to ogrzewanie indywidualne, czyli jakieś gazowe, na pellet, elektryczne... Odbiorcy indywidualni nie są objęci wsparciem w tym programie. Drugi warunek to właśnie spełnianie kryterium dochodowego - wylicza Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. pomocy społecznej.

Trzeba też wykazać jednostkową cenę ciepła netto dla gospodarstwa domowego.

- Trzeba te informacje podać we wniosku. Osoby, które korzystają z ogrzewania z SEC-u i mają podpisaną indywidualną umowę, czyli dostają faktury, samodzielnie te faktury opłacają; na stronie SEC-u można sprawdzić wtedy, w której grupie taryfowej jesteśmy - tłumaczy rzecznik.

Jeśli rachunki rozlicza spółdzielnia, należy pobrać zaświadczenie od zarządcy. Minimalna jednostkowa cena ciepła netto musi wynosić 171 zł/GJ.

Wnioski składać można do 15 grudnia elektronicznie bądź w Urzędzie Miasta czy w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nie może być to ogrzewanie indywidualne, czyli jakieś gazowe, na pellet, elektryczne... Odbiorcy indywidualni nie są objęci wsparciem w tym programie. Drugi warunek to właśnie spełnianie kryterium dochodowego - wylicza Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. pomocy społecznej.
- Trzeba te informacje podać we wniosku. Osoby, które korzystają z ogrzewania z SEC-u i mają podpisaną indywidualną umowę, czyli dostają faktury, samodzielnie te faktury opłacają; na stronie SEC-u można sprawdzić wtedy, w której grupie taryfowej jesteśmy - tłumaczy rzecznik.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3817 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od przedwczoraj oglądane 3367 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3300 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3012 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2660 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty