Nabór wniosków na bon ciepłowniczy

Szczecinianie mogą składać wnioski o tzw. bon ciepłowniczy, czyli jednorazowe wsparcie finansowe dla mieszkań korzystających z miejskiego ogrzewania.

Żeby bon otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest korzystanie z ciepła Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.





- Nie może być to ogrzewanie indywidualne, czyli jakieś gazowe, na pellet, elektryczne... Odbiorcy indywidualni nie są objęci wsparciem w tym programie. Drugi warunek to właśnie spełnianie kryterium dochodowego - wylicza Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. pomocy społecznej.

Trzeba też wykazać jednostkową cenę ciepła netto dla gospodarstwa domowego.





- Trzeba te informacje podać we wniosku. Osoby, które korzystają z ogrzewania z SEC-u i mają podpisaną indywidualną umowę, czyli dostają faktury, samodzielnie te faktury opłacają; na stronie SEC-u można sprawdzić wtedy, w której grupie taryfowej jesteśmy - tłumaczy rzecznik.









Wnioski składać można do 15 grudnia elektronicznie bądź w Urzędzie Miasta czy w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jeśli rachunki rozlicza spółdzielnia, należy pobrać zaświadczenie od zarządcy. Minimalna jednostkowa cena ciepła netto musi wynosić 171 zł/GJ.