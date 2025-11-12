Koszykarze Kinga pojechali do stolicy na mecz z Dzikami

Koszykarze Kinga nie zwalniają tempa w Orlen Basket Lidze. Szczecinianie pojechali w środę do stolicy na czwartkowy mecz z Dzikami Warszawa w ósmej kolejce rozgrywek.

Mateusz Kostrzewski jeden z doświadczonych graczy Wilków Morskich nie może się już doczekać rywalizacji z Dzikami i liczy na kolejny sukces swojej drużyny. - Nie możemy się doczekać tego spotkania, bo to będzie też bardzo ważne spotkanie dla nas. Wiemy, że drużyna z Warszawy gra bardzo szybką koszykówkę i skuteczną, więc mogą być groźni, ale jesteśmy rozpędzeni i pewnie siebie, więc jedziemy tam po zwycięstwo.Czwartkowe spotkanie koszykarzy Kinga Szczecin z Dzikami rozpocznie się o godzinie 20.30 w Warszawie.