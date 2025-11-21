Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Areszt dla trzech podejrzanych o znęcanie się nad bezdomnymi

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Prokurator Ryszard Gąsiorowski podczas konferencji prasowej w siedzibie prokuratury w Koszalinie. Konferencja dotyczyła zatrzymania czterech policjantów, którzy usłyszeli w prokuraturze zarzut nękania osób będących w kryzysie bezdomności. PAP/Piotr Kowala
Prokurator Ryszard Gąsiorowski podczas konferencji prasowej w siedzibie prokuratury w Koszalinie. Konferencja dotyczyła zatrzymania czterech policjantów, którzy usłyszeli w prokuraturze zarzut nękania osób będących w kryzysie bezdomności. PAP/Piotr Kowala
Trzymiesięczny areszt dla trzech podejrzanych o znęcanie się nad bezdomnymi.
Jak poinformował w piątek prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt w przypadku dwóch policjantów i jednej osoby cywilnej.

- Stosuje wobec uniknięcia matactwa z ich strony i celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie kierował się tutaj przesłanką, którą jest ewentualnie możliwość orzeczenia surowej kary, ale głównie potrzebą zabezpieczenia postępowania przygotowawczego, dalszego toku czynności - powiedział.

Zarzuty przedstawiono łącznie pięciu funkcjonariuszom. Dwaj z nich - po przesłuchaniu - zostali zwolnieni do domu. Jak przekazał prokurator Gąsiorowski, podejrzani nie przyznają się do winy i składają obszerne wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Osobie cywilnej postawiono zarzut nękania.

- Niedopełnienia obowiązków, to jeśli chodzi o policjantów, przede wszystkim przekraczania swoich uprawnień oraz nękania, które to przestępstwo jest przestępstwem opisanym w artykule 190 a paragraf 1 Kodeksu karnego. Ponadto również nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań - dodał.

Na tym etapie prokuratura nie ujawnia szczegółów śledztwa - nie podaje ani okresu, w jakim miało dochodzić do nękania, ani sposobu działania podejrzanych.

- Pewne okoliczności nadal weryfikujemy. Byłoby fatalnym dla tego postępowania, gdybyśmy przekazali do wiadomości publicznej takie informacje, które mogłyby ukształtować zeznanie nieprzesłuchanych jeszcze w tej sprawie świadków, a takie osoby są - wyjaśnił prokurator Gąsiorowski.

Policjantom grozi do 8 lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Stosuje wobec uniknięcia matactwa z ich strony i celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie kierował się tutaj przesłanką, którą jest ewentualnie możliwość orzeczenia surowej kary, ale głównie potrzebą zabezpieczenia postępowania przygotowawczego, dalszego toku czynności - powiedział.
- Niedopełnienia obowiązków, to jeśli chodzi o policjantów, przede wszystkim przekraczania swoich uprawnień oraz nękania, które to przestępstwo jest przestępstwem opisanym w artykule 190 a paragraf 1 Kodeksu karnego. Ponadto również nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań - dodał.
- Pewne okoliczności nadal weryfikujemy. Byłoby fatalnym dla tego postępowania, gdybyśmy przekazali do wiadomości publicznej takie informacje, które mogłyby ukształtować zeznanie nieprzesłuchanych jeszcze w tej sprawie świadków, a takie osoby są - wyjaśnił prokurator Gąsiorowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8110 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6688 razy)
  3. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3585 razy)
  4. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3422 razy)
  5. Wypadek w regionie, utrudnienia dla kierowców
    (od 18 listopada oglądane 2617 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gotycki sojusz z mrokiem, czyli wojewódzki konkurs fryzjerski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jak idzie przebudowa pl. Orła Białego? Mieszkańcy: To nie jest tempo olimpijskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieciństwo bez przemocy - czyli kolejna debata młodzieżowa w Radiu Szczecin
Inga Iwasiów
Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski

Najnowsze podcasty