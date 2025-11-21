Prokurator Ryszard Gąsiorowski podczas konferencji prasowej w siedzibie prokuratury w Koszalinie. Konferencja dotyczyła zatrzymania czterech policjantów, którzy usłyszeli w prokuraturze zarzut nękania osób będących w kryzysie bezdomności. PAP/Piotr Kowala

Trzymiesięczny areszt dla trzech podejrzanych o znęcanie się nad bezdomnymi.

Jak poinformował w piątek prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt w przypadku dwóch policjantów i jednej osoby cywilnej.



- Stosuje wobec uniknięcia matactwa z ich strony i celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie kierował się tutaj przesłanką, którą jest ewentualnie możliwość orzeczenia surowej kary, ale głównie potrzebą zabezpieczenia postępowania przygotowawczego, dalszego toku czynności - powiedział.



Zarzuty przedstawiono łącznie pięciu funkcjonariuszom. Dwaj z nich - po przesłuchaniu - zostali zwolnieni do domu. Jak przekazał prokurator Gąsiorowski, podejrzani nie przyznają się do winy i składają obszerne wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Osobie cywilnej postawiono zarzut nękania.



- Niedopełnienia obowiązków, to jeśli chodzi o policjantów, przede wszystkim przekraczania swoich uprawnień oraz nękania, które to przestępstwo jest przestępstwem opisanym w artykule 190 a paragraf 1 Kodeksu karnego. Ponadto również nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań - dodał.



Na tym etapie prokuratura nie ujawnia szczegółów śledztwa - nie podaje ani okresu, w jakim miało dochodzić do nękania, ani sposobu działania podejrzanych.



- Pewne okoliczności nadal weryfikujemy. Byłoby fatalnym dla tego postępowania, gdybyśmy przekazali do wiadomości publicznej takie informacje, które mogłyby ukształtować zeznanie nieprzesłuchanych jeszcze w tej sprawie świadków, a takie osoby są - wyjaśnił prokurator Gąsiorowski.



Policjantom grozi do 8 lat więzienia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna