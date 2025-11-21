Sikorski: odzyskaliśmy suwerenność, bo odrzuciliśmy komunę i mogliśmy przystąpić do UE [ZDJĘCIA]

"Dzieje się w świecie dyplomatycznym" - przekonywał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który spotkał się w Szczecinie z mieszkańcami regionu.

Wśród poruszanych tematów były kwestie dotyczące wojny Rosji z Ukrainą czy też sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trzeba pamiętać o tym, kto tak naprawdę chce zabrać nam suwerenność - mówił Radosław Sikorski.- Odzyskaliśmy suwerenność, bo odrzuciliśmy komunę i mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej. Ale tak jak nam Związek Radziecki nie pozwolił przystąpić do planu Marshalla, tak nam i nie pozwalał przystąpić do struktur integracji europejskiej. I na tym polegała nasza ograniczona suwerenność - mówił wicepremier.W trakcie spotkania przed aulą Uniwersytetu Szczecińskiego zebrała się kilkudziesięcioosobowa demonstracja. Jej uczestnicy chcieli uświadomić ministra Sikorskiego o sprawie Natalii Ongoiby. To wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, która została aresztowana na polsko-niemieckiej granicy pod zarzutem porwania swoich dzieci. Kobieta obecnie przebywa w areszcie i grozi jej ekstradycja do Stanów Zjednoczonych.- Jest dwuinstancyjny polski wyrok, który wskazuje Natalię jako opiekuna, czyli kasuje wszystkie rozwiązania, które były w Stanach Zjednoczonych. Ale Niemcy jakby nie respektowali tego, zatrzymali i dzieci i Natalię. - Mama jest osadzona w areszcie, dzieci są zamknięte w ośrodku Jugendamtu, bez możliwości kontaktu z rodziną, ze szkołą, z przyjaciółmi. - Przechodzimy na uczelnię bodajże w środę dwa tygodnie temu i się okazuje, że mamy zastępstwo. Później dowiadujemy się, że została zatrzymana przez Interpol z zarzutami child traffickingu - mówili protestujący.Natalia Ongoiba jest przetrzymywana w niemieckim areszcie od początku listopada.