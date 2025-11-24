"Podziel się dobrym słowem" - pod takim hasłem rusza świąteczna zbiórka książek dla pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.
Chodzi o literaturę współczesną, reportaże, biografie, kryminały i romanse. Podczas ostatniej zbiórki organizowanej trzy lata temu udało się zebrać 9167 książek.
Zbiórka potrwa do 15 grudnia. Książki można zostawiać na portierni przy wjeździe do szpitala przy ul. Strzałowskiej 22 codziennie od godziny 7 do 19.
