Remont Ośrodka Kultury w Czaplinku

Ruszyły prace remontowe w Ośrodku Kultury w Czaplinku. Pierwszy etap to modernizacja sali kominkowej.

Zakres robót obejmuje m.in. wymianę podłogi, przebudowę instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia oraz odświeżenie ścian. Remontem objęta zostanie również sala widowiskowa. Tam oprócz prac budowlanych pojawią się też nowe elementy wyposażenia: kurtyna sceniczna, nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, przenośne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących i rampa podjazdowa.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski