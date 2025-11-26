Nadchodzi coroczna Inwazja Morsujących Mikołajów

Parada, kolorowe stroje i moc atrakcji nie tylko dla morsów. Świnoujście szykuje się do goszczenia kilkuset Mikołajów i Mikołajek z całej Polski. Poza kąpielą w mroźnym Bałtyku nie zabraknie też innych atrakcji.

Edycja tekstu: Michał Król

Czapka Mikołaja, kąpielówki i dobry humor - to obowiązkowe wyposażenie tych, którzy zdecydują się przyjechać na Inwazję Morsujących Mikołajów. Kto był, ten wie, że wydarzenie jest nietuzinkowe - mówi Elżbieta Jabłońska.- Fantazja morsów jest bardzo duża, bo to są zawsze wesołe osoby - mówi Jabłońska.Głównym organizatorem inwazji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz". Jego dyrektor Michał Ruciak zachęca do udziału.- Udział może wziąć każdy, kto się zapisze. Wszyscy przebierają się w stroje Mikołajów. Będziemy wybierać miss, tak samo mistera morsowania. Jest przewidziana zabawa, DJ, ognisko - mówi Ruciak.W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 400 osób z całej Polski. Inwazja odbędzie się w sobotę 6 grudnia.