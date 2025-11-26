Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nadchodzi coroczna Inwazja Morsujących Mikołajów

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Parada, kolorowe stroje i moc atrakcji nie tylko dla morsów. Świnoujście szykuje się do goszczenia kilkuset Mikołajów i Mikołajek z całej Polski. Poza kąpielą w mroźnym Bałtyku nie zabraknie też innych atrakcji.
Czapka Mikołaja, kąpielówki i dobry humor - to obowiązkowe wyposażenie tych, którzy zdecydują się przyjechać na Inwazję Morsujących Mikołajów. Kto był, ten wie, że wydarzenie jest nietuzinkowe - mówi Elżbieta Jabłońska.

- Fantazja morsów jest bardzo duża, bo to są zawsze wesołe osoby - mówi Jabłońska.

Głównym organizatorem inwazji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz". Jego dyrektor Michał Ruciak zachęca do udziału.

- Udział może wziąć każdy, kto się zapisze. Wszyscy przebierają się w stroje Mikołajów. Będziemy wybierać miss, tak samo mistera morsowania. Jest przewidziana zabawa, DJ, ognisko - mówi Ruciak.

W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 400 osób z całej Polski. Inwazja odbędzie się w sobotę 6 grudnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Najnowsze podcasty