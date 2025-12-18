Nowy punkt obsługi celnej na mapie Szczecina

Zdjęcie archiwalne. Fot. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Z początkiem lutego, w Szczecinie nie będzie dwóch Centrów Urzędowego Dokonywania Odpraw tylko jedno - w skrócie CUDO. Nowy Odział Celny będzie znajdował się przy ulicy Żołnierskiej 45.

Nowa komórka ma działać sprawniej, a pracownicy będą pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej dr Sebastian Osiński.



- Będzie nas więcej, będziemy bardziej wykwalifikowani i bardziej dostępni. W każdy możliwy sposób chcemy wyprzedzać zmiany, które nadchodzą i zapobiegać chaosowi - podkreśla Osiński.



W związku z połączeniem oddziałów, przedsiębiorcy nie odczują zmian - zapewnia rzecznik Izby Administracji Skarbowej. - To nie wpłynie na komunikację, ani na sposób obsługi. W żaden też sposób nie wydłuży naszego dbania o przedsiębiorców, także nie muszą się oni martwić - podkreśla.



Na Łasztowni nadal przeprowadzane będą kontrole towarów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas