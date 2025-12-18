Prom Jantar Unity przekazany armatorowi [ZDJĘCIA]

źródło: Unity Line Limited Sp. z o.o. źródło: Unity Line Limited Sp. z o.o.

Nawet 400 pasażerów będzie mógł pomieścić na swoim pokładzie nowy prom Jantar, który już za miesiąc wejdzie do służby.

W czwartek został oficjalnie przekazany armatorowi. Chrzest jednostki odbędzie się 17 stycznia.



- W dniu kolejnym, w niedzielę, prom zostanie udostępniony mieszkańcom, którzy będą mogli zobaczyć go z bliska, zwiedzić i przekonać się o jego nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych - mówiła kierownik działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń.



Statek będzie pływać na trasie Świnoujście - Trelleborg, łączącej Polskę i Szwecję. Jantar Unity to najnowocześniejsza jednostka tego typu na Bałtyku. Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Prom ma 195,6 m długości i 32,2 szerokości.



Autorka edycji: Joanna Chajdas