Specjaliści od chorób dziąseł podpowiedzą, jak dbać o zdrowy uśmiech

Zdrowie jamy ustnej będzie tematem najbliższej "Środy z Profilaktyką".

- W siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ przy ul. Arkońskiej będzie można zadbać o zdrowy uśmiech - zachęca Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. - Tym razem będzie to spotkanie ze specjalistami od chorób dziąseł i tkanek wokół zębów z Zakładu Periodontologii. Będą bezpłatne przeglądy jamy ustnej i porady, jak dbać o zdrowy i piękny uśmiech.



Spotkanie potrwa w środę od godziny 10 do 13. W piątek zaplanowano kolejne - dotyczące programów profilaktycznych.



