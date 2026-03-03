Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kolejne odcinki żeglugi otwarte

Region Anna Pałamar

Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jezioro Dąbie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne odcinki do żeglugi na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego zostaną otwarte - informują Wody Polskie.
Od środy żegluga będzie możliwa na odcinkach: Przekop Klucz-Ustowo, od ujścia Parnicy do jeziora Dąbie, a także na odcinku Odry Zachodniej - od wejścia do przekopu Klucz-Ustowo do mostu Trasy Zamkowej oraz na Regalicy - do Mostu Cłowego. Odcinki Odry Granicznej pozostaną na razie zamknięte.

Wody Polskie przekazały również, że sytuacja w zlewniach rzek Pomorza Zachodniego wciąż jest stabilna. Mimo wysokich stanów wód nie ma zagrożenia hydrologicznego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 7274 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od wczoraj oglądane 4754 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3962 razy)
  4. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2827 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2487 razy)

radioszczecin.tv

Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Wziątek
W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026

Najnowsze podcasty