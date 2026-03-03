Kolejne odcinki żeglugi otwarte

Kolejne odcinki do żeglugi na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego zostaną otwarte - informują Wody Polskie.
Od środy żegluga będzie możliwa na odcinkach: Przekop Klucz-Ustowo, od ujścia Parnicy do jeziora Dąbie, a także na odcinku Odry Zachodniej - od wejścia do przekopu Klucz-Ustowo do mostu Trasy Zamkowej oraz na Regalicy - do Mostu Cłowego. Odcinki Odry Granicznej pozostaną na razie zamknięte.
Wody Polskie przekazały również, że sytuacja w zlewniach rzek Pomorza Zachodniego wciąż jest stabilna. Mimo wysokich stanów wód nie ma zagrożenia hydrologicznego.
