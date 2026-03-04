Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Powoli kończy się budowa Szczecińskiego Domu Sportu. Kompleks przy ulicy Wąskiej będzie miał trzy "serca": 30-metrowy basen, halę sportową i sale bokserskie.

Basen został napełniony wodą, a prace wykończeniowe wchodzą w ostatnią fazę – mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.- Jeszcze chwila. Zakładamy, że termin, jeśli chodzi o samo zakończenie prac budowlanych, zostanie dotrzymany. Mówimy tutaj o maju tego roku, a potem całe procedury odbiorowe. Chociaż już gdzieś takie wstępne głosy się pojawiły, że być może w okolicach wakacji tego roku ten obiekt byłby już udostępniony dla mieszkańców. Oczywiście czas pokaże - mówi Zieliński.Hala będzie większa i wyższa, z trybunami do sportu i koncertów, a basen odzyska część wody i ciepła, dzięki czemu zużyje mniej energii. Dodatkowo będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.Ze starego SDS-u zostanie właściwie tylko kilka elementów: mały basenik dla dzieci, fragmenty mozaik i charakterystyczny komin, który przypomina dawne czasy – dodaje Zieliński.- Jeśli chodzi o samo wykończenie, całą technologię tego obiektu, to mamy tutaj XXI wiek. Nie ma porównania z tym, co było kiedyś. Liczymy na to, że ten nowy kompleks w nowej wersji również będzie przez wiele lat służyć kolejnym pokoleniom Szczecinian - mówi Piotr Zieliński.Koszt inwestycji to około 109 mln zł.