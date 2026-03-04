Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Powoli kończy się budowa Szczecińskiego Domu Sportu. Kompleks przy ulicy Wąskiej będzie miał trzy "serca": 30-metrowy basen, halę sportową i sale bokserskie.
Basen został napełniony wodą, a prace wykończeniowe wchodzą w ostatnią fazę – mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

- Jeszcze chwila. Zakładamy, że termin, jeśli chodzi o samo zakończenie prac budowlanych, zostanie dotrzymany. Mówimy tutaj o maju tego roku, a potem całe procedury odbiorowe. Chociaż już gdzieś takie wstępne głosy się pojawiły, że być może w okolicach wakacji tego roku ten obiekt byłby już udostępniony dla mieszkańców. Oczywiście czas pokaże - mówi Zieliński.

Hala będzie większa i wyższa, z trybunami do sportu i koncertów, a basen odzyska część wody i ciepła, dzięki czemu zużyje mniej energii. Dodatkowo będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Ze starego SDS-u zostanie właściwie tylko kilka elementów: mały basenik dla dzieci, fragmenty mozaik i charakterystyczny komin, który przypomina dawne czasy – dodaje Zieliński.

- Jeśli chodzi o samo wykończenie, całą technologię tego obiektu, to mamy tutaj XXI wiek. Nie ma porównania z tym, co było kiedyś. Liczymy na to, że ten nowy kompleks w nowej wersji również będzie przez wiele lat służyć kolejnym pokoleniom Szczecinian - mówi Piotr Zieliński.

Koszt inwestycji to około 109 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Basen został napełniony wodą, a prace wykończeniowe wchodzą w ostatnią fazę – mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
Ze starego SDS-u zostanie właściwie tylko kilka elementów: mały basenik dla dzieci, fragmenty mozaik i charakterystyczny komin, który przypomina dawne czasy – dodaje Zieliński.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7397 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od przedwczoraj oglądane 4945 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2862 razy)
  4. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od wczoraj oglądane 2584 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2533 razy)

radioszczecin.tv

Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Barbara Nowacka
Zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A6 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Wziątek

Najnowsze podcasty