Zachodniopomorski WOPR otrzyma 200 tysięcy złotych wsparcia

Pieniądze przekaże samorząd województwa, by zwiększyć bezpieczeństwo nad wodą w nadchodzącym sezonie.
Środki zostaną przeznaczone między innymi na utrzymanie łodzi, skuterów czy pojazdów – a także doposażenie ratowników i szkolenia.
Jak podkreślają władze, nowoczesny sprzęt to szybsza i skuteczniejsza reakcja w sytuacjach zagrożenia.
Ma to szczególne znaczenie w takim regionie jak nasz, gdzie co roku tysiące osób wypoczywają choćby nad morzem.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
