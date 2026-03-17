Szpital przy Arkońskiej: "zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość"

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie: apelujemy do pacjentów o cierpliwość.

Obecnie wszystkie procedury w placówce trwają dłużej, niż standardowo powinny.- Nadal walczymy o odblokowanie danych po cyberataku - tłumaczy rzecznik Tomasz Owsik-Kozłowski.- Personel medyczny, ale także personel administracyjny szpitala każdego kolejnego dnia dokłada starań, aby mimo tych wszystkich utrudnień placówka mogła realizować swoje zadania możliwie sprawnie. W tym kontekście pozostaje nam tylko zwrócić się do naszych pacjentów z prośbą o wyrozumiałość - zaapelował.W szpitalu czasowo zawieszono możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium. Odbywają się tam jedynie badania pacjentów szpitalnych. Dyrekcja o ataku poinformowała m.in. prokuraturę.