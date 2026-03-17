  Reklama  
Potrzebna krew dla chorej 14-latki

Region Tomasz Domański

źródło: https://www.facebook.com/szczecinkwp
Fot. Radosław Jaczmiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorscy policjanci włączają się do akcji zbiórki krwi dla 14-letniej Kasi Mosiądz.
Nastolatka walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej bardzo agresywny nowotwór - mięsaka kości.

Posiadacze grupy 0RH (minus) proszeni są pilny kontakt i rejestrację w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Wojska Polskiego 80/82 w Szczecinie.

We wniosku należy złożyć dopisek "Kasia Mosiądz".

Edycja tekstu: Jacek Rujna

  Reklama  
