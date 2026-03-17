Potrzebna krew dla chorej 14-latki

Zachodniopomorscy policjanci włączają się do akcji zbiórki krwi dla 14-letniej Kasi Mosiądz.
Nastolatka walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej bardzo agresywny nowotwór - mięsaka kości.
Posiadacze grupy 0RH (minus) proszeni są pilny kontakt i rejestrację w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Wojska Polskiego 80/82 w Szczecinie.
We wniosku należy złożyć dopisek "Kasia Mosiądz".
Edycja tekstu: Jacek Rujna
