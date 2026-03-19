Wyjątkowy "Nieśpieszny" pociąg to podróż w czasie [ZDJĘCIA]

Nie lada gratka dla miłośników kolei. Spółka PKP Intercity rozpoczęła sprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny". To propozycja na 25-lecie istnienia firmy dla tych pasażerów, którzy cenią sobie podróże w czasie.





- Przedsprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny" w relacji Warszawa-Szczecin-Szczecin-Warszawa rozpocznie się na 30 dni przed uruchomieniem pociągu, czyli będzie to 29 kwietnia - mówi Wrzosek.

17 marca przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów na pierwszy w tym roku przejazd na odcinku Warszawa Główna - Zakopane, który odbędzie się miesiąc później. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatora. Ponad 200 miejsc zostało wyprzedanych na pniu.





Miejscówki można kupować w kasach na dworcach, a także przez aplikację PKP Intercity.

Edycja tekstu: Michał Król

Składy przejadą tysiące kilometrów. Odwiedzą setki miast i miasteczek. Kolorowe wagony z epoki i z niespotykanym już nigdzie wyposażeniem zawitają także na Pomorze Zachodnie - mówi Michał Wrzosek, rzecznik przewoźnika.Będzie można kupić też miejscówki na pociąg z Poznania do Kołobrzegu (pojedzie 16 maja) przez m.in. Szczecinek, Białogard, Koszalin i Ustronie Morskie a następnego dnia z Kołobrzegu do Warszawy Głównej.Później rozpocznie się sprzedaż biletów na "IC Nieśpieszny" ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego przez Świnoujście, który ruszy 30 maja.- Podróż takim pociągiem będzie podróżą w czasie. Wszyscy, którzy będą nim podróżowali, poczują naprawdę klimat polskiej kolei lat 80. Dla jednych to będzie podróż sentymentalna, dla innych to będzie podróż z jakimiś skojarzeniami może mniej komfortowymi - mówi rzecznik przewoźnika.Cena za 2. klasę na trasie Warszawa Główna - Szczecin Główny wynosi 155 zł, za 1. to wydatek rzędu 219 złotych. Na pokładzie dostępny będzie też dawny "Wars" z klasycznym menu i typową dla tamtego okresu kuchnią PRL.