Wyjątkowy "Nieśpieszny" pociąg to podróż w czasie [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. PKP Intercity
Nie lada gratka dla miłośników kolei. Spółka PKP Intercity rozpoczęła sprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny". To propozycja na 25-lecie istnienia firmy dla tych pasażerów, którzy cenią sobie podróże w czasie.
Składy przejadą tysiące kilometrów. Odwiedzą setki miast i miasteczek. Kolorowe wagony z epoki i z niespotykanym już nigdzie wyposażeniem zawitają także na Pomorze Zachodnie - mówi Michał Wrzosek, rzecznik przewoźnika.

- Przedsprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny" w relacji Warszawa-Szczecin-Szczecin-Warszawa rozpocznie się na 30 dni przed uruchomieniem pociągu, czyli będzie to 29 kwietnia - mówi Wrzosek.

Będzie można kupić też miejscówki na pociąg z Poznania do Kołobrzegu (pojedzie 16 maja) przez m.in. Szczecinek, Białogard, Koszalin i Ustronie Morskie a następnego dnia z Kołobrzegu do Warszawy Głównej.

Później rozpocznie się sprzedaż biletów na "IC Nieśpieszny" ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego przez Świnoujście, który ruszy 30 maja.

- Podróż takim pociągiem będzie podróżą w czasie. Wszyscy, którzy będą nim podróżowali, poczują naprawdę klimat polskiej kolei lat 80. Dla jednych to będzie podróż sentymentalna, dla innych to będzie podróż z jakimiś skojarzeniami może mniej komfortowymi - mówi rzecznik przewoźnika.

Cena za 2. klasę na trasie Warszawa Główna - Szczecin Główny wynosi 155 zł, za 1. to wydatek rzędu 219 złotych. Na pokładzie dostępny będzie też dawny "Wars" z klasycznym menu i typową dla tamtego okresu kuchnią PRL.

17 marca przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów na pierwszy w tym roku przejazd na odcinku Warszawa Główna - Zakopane, który odbędzie się miesiąc później. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatora. Ponad 200 miejsc zostało wyprzedanych na pniu.

Miejscówki można kupować w kasach na dworcach, a także przez aplikację PKP Intercity.

