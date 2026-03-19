Kołobrzeg ma pomysł, jak chronić świąteczne ozdoby przed... dziećmi

Kołobrzeg ponownie przystroi się na święta. Na ulicach miasta staną gigantyczne pisanki i wielkanocne zające.

Edycja tekstu: Michał Król

To kontynuacja idei zapoczątkowanej przed rokiem, gdy miasto zakupiło 70 ozdób, którymi przystroiło tereny zielone. Wśród nich głównie wielkanocne jaja i zające.Drugie z nich nie przetrwały jednak w komplecie. Okazało się bowiem, że część straciła uszy, lecz nie za sprawą wandali, a bawiących się dzieci.Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński zapewnia, że już przed rokiem urzędnicy wyciągnęli wnioski i zmienili lokalizację zajęcy licząc na to, że naturalne bariery ochronią ozdoby przed zniszczeniem.- Zające zostały ustawione w takich miejscach w pasach drogowych, gdzie dostęp do nich jest dużo trudniejszy i nie są tak bardzo narażone na kontakt z człowiekiem. W tym roku pójdziemy podobnym tropem i zające również staną w pasach zieleni pomiędzy na przykład ulicami - mówi Kujaczyński.Ozdoby powinny pojawić się na kołobrzeskich ulicach na początku przyszłego tygodnia. Można będzie je zobaczyć przy molo, a także na Skwerze Miast Partnerskich, Rondzie Praw Kobiet i w alei Św. Jana Pawła II.