Kołobrzeg ma pomysł, jak chronić świąteczne ozdoby przed... dziećmi

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg ponownie przystroi się na święta. Na ulicach miasta staną gigantyczne pisanki i wielkanocne zające.
To kontynuacja idei zapoczątkowanej przed rokiem, gdy miasto zakupiło 70 ozdób, którymi przystroiło tereny zielone. Wśród nich głównie wielkanocne jaja i zające.

Drugie z nich nie przetrwały jednak w komplecie. Okazało się bowiem, że część straciła uszy, lecz nie za sprawą wandali, a bawiących się dzieci.

Rzecznik magistratu Michał Kujaczyński zapewnia, że już przed rokiem urzędnicy wyciągnęli wnioski i zmienili lokalizację zajęcy licząc na to, że naturalne bariery ochronią ozdoby przed zniszczeniem.

- Zające zostały ustawione w takich miejscach w pasach drogowych, gdzie dostęp do nich jest dużo trudniejszy i nie są tak bardzo narażone na kontakt z człowiekiem. W tym roku pójdziemy podobnym tropem i zające również staną w pasach zieleni pomiędzy na przykład ulicami - mówi Kujaczyński.

Ozdoby powinny pojawić się na kołobrzeskich ulicach na początku przyszłego tygodnia. Można będzie je zobaczyć przy molo, a także na Skwerze Miast Partnerskich, Rondzie Praw Kobiet i w alei Św. Jana Pawła II.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

