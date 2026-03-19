Specjaliści: takich ataków, jak na Szpital Wojewódzki, będzie coraz więcej

Resetowanie haseł, utwardzenie dostępów poprzez np. wdrożenie wieloetapowego logowania oraz zastrzeżenie numeru PESEL. Eksperci przyznają, że takich działań powinien nas nauczyć cyberatak na Szpital Wojewódzki w Szczecinie, do którego doszło prawie dwa tygodnie temu.

Szpital nadal zmaga się z konsekwencjami cyberataku. Podnieść system na nogi pomagają m.in. specjaliści z Zespołu Cyberbezpieczeństwa Centrum Zdrowia.- Zaczynamy intensywne działania, żeby wspierać podmiot poprzez konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa - mówi Jeremi Olechnowicz, kierownik sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa CSIRT CeZ.Szpital nadal zmaga się z konsekwencjami cyberataku. Podnieść system na nogi pomagają między innymi specjaliści z Zespołu Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia.Specjaliści przyznają także, że musimy się przygotować na to, że takich ataków będzie coraz więcej. W zeszłym roku odnotowano 1441 podobnych incydentów. To o około 40 proc. więcej niż w 2024 roku.