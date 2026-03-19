Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Spór o inwestycję na Derdowskiego trwa

Region Krzysztof Cichocki

Ul. Derdowskiego w Szczecinie po ulewie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolektor na Derdowskiego w zawieszeniu. Spór o jeziorko trwa.
Miał być ratunkiem dla zalewanej przy każdej większej burzy ulicy Derdowskiego, gdzie latem regularnie pojawiały się nagrania z „pływającymi” samochodami. Plan zakładał budowę kolektora odprowadzającego deszczówkę do Jeziorka Słonecznego.

- Choć Wody Polskie w Szczecinie wydały zgodę wodnoprawną, miasto i ZWiK odwołały się od niej przez zapis zobowiązujący do pięcioletniego oczyszczania zbiornika - mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich. - Nie spodobał się jeden zapis tego pozwolenia, który dotyczy obowiązku oczyszczania przez wnioskodawcę, czyli w tym momencie przez Miasto Szczecin, Jeziorka Słonecznego oraz tych urządzeń, które miały być wybudowane w okresie do pięciu lat od momentu wydania tego pozwolenia. To jest przedmiot różnic w zdaniach.

- To bardzo kosztowne i duże przedsięwzięcie – chodzi o oczyszczanie jeziorka - mówi Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Zarządcą tego jeziorka są Wody Polskie, a nie ZWiK, ani Gmina Miasto Szczecin. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o środki, które należałoby zabezpieczyć, żeby takie akurat zadanie zrealizować. Stąd też jeszcze nasze rozmowy i dyskusje, mamy nadzieję, z Wodami Polskimi, żeby od tych punktów Wody Polskie odeszły.

Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja ruszy. W najbliższym czasie strony mają jednak usiąść do rozmów i spróbować dojść do porozumienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz

radioszczecin.tv

