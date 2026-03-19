Spór o inwestycję na Derdowskiego trwa

Ul. Derdowskiego w Szczecinie po ulewie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolektor na Derdowskiego w zawieszeniu. Spór o jeziorko trwa.

Miał być ratunkiem dla zalewanej przy każdej większej burzy ulicy Derdowskiego, gdzie latem regularnie pojawiały się nagrania z „pływającymi” samochodami. Plan zakładał budowę kolektora odprowadzającego deszczówkę do Jeziorka Słonecznego.



- Choć Wody Polskie w Szczecinie wydały zgodę wodnoprawną, miasto i ZWiK odwołały się od niej przez zapis zobowiązujący do pięcioletniego oczyszczania zbiornika - mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich. - Nie spodobał się jeden zapis tego pozwolenia, który dotyczy obowiązku oczyszczania przez wnioskodawcę, czyli w tym momencie przez Miasto Szczecin, Jeziorka Słonecznego oraz tych urządzeń, które miały być wybudowane w okresie do pięciu lat od momentu wydania tego pozwolenia. To jest przedmiot różnic w zdaniach.



- To bardzo kosztowne i duże przedsięwzięcie – chodzi o oczyszczanie jeziorka - mówi Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Zarządcą tego jeziorka są Wody Polskie, a nie ZWiK, ani Gmina Miasto Szczecin. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o środki, które należałoby zabezpieczyć, żeby takie akurat zadanie zrealizować. Stąd też jeszcze nasze rozmowy i dyskusje, mamy nadzieję, z Wodami Polskimi, żeby od tych punktów Wody Polskie odeszły.



Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja ruszy. W najbliższym czasie strony mają jednak usiąść do rozmów i spróbować dojść do porozumienia.



