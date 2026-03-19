Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz

"Zachodniopomorskie jest jednym wielkim placem budowy"

Weronika Łyczywek

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorskie jest jednym wielkim placem budowy - mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, podczas wizyty w Szczecinie.
Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina, droga S10 Szczecin - Wałcz to tylko niektóre z inwestycji w trakcie realizacji.

- Mieszańcy regionu bedą mogli szybciej dojechać do Gdańska - mówił Sanisław Bukowiec. - Za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy, nie tylko Pomorza Zachodniego, ale Polacy, którzy będą jechać w tę stronę, będą mogli przejechać drogą ekspresową S6 między Szczecinem i Gdańskiem, dlatego że właśnie około połowy roku będziemy oddawać odcinek między Słupskiem a miejscowością Bożepole Wielkie.

W tym roku na budowę dróg w mniejszych miejscowościach rządzący przeznaczyli prawie 3,5 miliarda złotych.

- W tej chwili trwa nabór na wnioski w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Na ten cel przeznaczyliśmy 400 mln złotych. Powiaty mogą składać wnioski na budowę, modernizację, przebudowę mostów i dróg w ciągach dróg powiatowych - dodał Bukowiec.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda na inwestycje drogowe w 2026 roku około 18 miliardów złotych, w ramach których powstanie 300 kilometrów dróg.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

