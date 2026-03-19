Zachodniopomorskie jest jednym wielkim placem budowy - mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, podczas wizyty w Szczecinie.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina, droga S10 Szczecin - Wałcz to tylko niektóre z inwestycji w trakcie realizacji.



- Mieszańcy regionu bedą mogli szybciej dojechać do Gdańska - mówił Sanisław Bukowiec. - Za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy, nie tylko Pomorza Zachodniego, ale Polacy, którzy będą jechać w tę stronę, będą mogli przejechać drogą ekspresową S6 między Szczecinem i Gdańskiem, dlatego że właśnie około połowy roku będziemy oddawać odcinek między Słupskiem a miejscowością Bożepole Wielkie.



W tym roku na budowę dróg w mniejszych miejscowościach rządzący przeznaczyli prawie 3,5 miliarda złotych.



- W tej chwili trwa nabór na wnioski w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Na ten cel przeznaczyliśmy 400 mln złotych. Powiaty mogą składać wnioski na budowę, modernizację, przebudowę mostów i dróg w ciągach dróg powiatowych - dodał Bukowiec.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda na inwestycje drogowe w 2026 roku około 18 miliardów złotych, w ramach których powstanie 300 kilometrów dróg.



