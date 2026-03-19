Działkowcy porządkują ogrody na wiosnę

Pan Wiesław już w połowie kwietnia zakasał rękawy, by przyciąć krzewy na działce. Po pracach porządkowych, w pierwszej kolejności zacznie wysiewać rzodkiew i sałatę.

Trzeba sprzątać i patrzeć, jak rosną. Działkowcy wraz z pierwszym ociepleniem rozpoczęli prace ogrodowe. Na razie to głównie porządki, ale w planach są już rozsady.

- Na razie obcina się gałęzie, obcina się drzewka, róże i hortensje. Trzeba tylko pograbić z liści, ze śmieci z tamtego roku. - Przyszła już prawie wiosna i muszę porobić. Pościnaliśmy tyle gałęzi i trzeba pęczki porobić i to do palenia, do pieca. - Sadzenie będzie gdzieś w kwietniu, po połowie, żeby nie było tych przymrozków. Rzodkiewki, sałatę. Póki co prace porządkowe i trzeba patrzeć, jak tulipany rosną ładnie - mówią działkowcy z Rodzinnych Ogródków Działkowych w Świnoujściu.



W kalendarzu ogrodników jedne z ważniejszych dat związanych z wysiewem to czas od 12 do 15 maja, czyli Trzech Ogrodników i Zimnej Zośki. Po tym czasie przymrozki mają się już nie pojawiać.



