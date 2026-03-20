Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Ostatnia (w tym sezonie) kontrola antysmogowa Straży Miejskiej [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińska Straż Miejska przeprowadziła w piątek ostatnią w tym sezonie grzewczym kontrolę antysmogową.
Akcja prowadzona była z powietrza na prawobrzeżu.

- Dzisiaj kończymy pewien etap kontroli palenia w piecach wzmocnionej użyciem drona antysmogowego - powiedziała starszy inspektor Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.

- Wylecieliśmy w strugę dymu, już pojawiły się pyły zawieszone, one są efektem spadania, są w każdym dymie. Urządzenie pomiarowe wykryła wyższy poziom lotnych związków organicznych, dokładnie benzenu, 50 jednostek. To przekroczyło 12 razy normę i Straż Miejska weszła na szczegółową kontrolę - dodał Mateusz Michałek, pilot drona.

- Na szczegółowej kontroli ujawniliśmy nasączone chemikaliami drewno, malowane również, także zakończyło się mandatowo - dodała Aleksandra Wiśniewska, zastępca naczelnika Straży Miejskiej oddział Prawobrzeże.

Mandat za palenie śmieciami w piecu lub kominku wynosi do 500 złotych. Mieszkańcy zaniepokojeni stanem powietrza w swojej okolicy mogą dzwonić pod numer 986.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Tomasza Domańskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

Najnowsze podcasty