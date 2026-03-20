Ostatnia (w tym sezonie) kontrola antysmogowa Straży Miejskiej [ZDJĘCIA]

Szczecińska Straż Miejska przeprowadziła w piątek ostatnią w tym sezonie grzewczym kontrolę antysmogową.

Akcja prowadzona była z powietrza na prawobrzeżu.



- Dzisiaj kończymy pewien etap kontroli palenia w piecach wzmocnionej użyciem drona antysmogowego - powiedziała starszy inspektor Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.



- Wylecieliśmy w strugę dymu, już pojawiły się pyły zawieszone, one są efektem spadania, są w każdym dymie. Urządzenie pomiarowe wykryła wyższy poziom lotnych związków organicznych, dokładnie benzenu, 50 jednostek. To przekroczyło 12 razy normę i Straż Miejska weszła na szczegółową kontrolę - dodał Mateusz Michałek, pilot drona.



- Na szczegółowej kontroli ujawniliśmy nasączone chemikaliami drewno, malowane również, także zakończyło się mandatowo - dodała Aleksandra Wiśniewska, zastępca naczelnika Straży Miejskiej oddział Prawobrzeże.



Mandat za palenie śmieciami w piecu lub kominku wynosi do 500 złotych. Mieszkańcy zaniepokojeni stanem powietrza w swojej okolicy mogą dzwonić pod numer 986.



