Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Weto w sprawie SAFE. Zachodniopomorscy parlamentarzyści krytykują PiS i prezydenta

Region Antoni Stefański, IAR

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zachodniopomorscy parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej krytykują Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta Karola Nawrockiego za ich postawę wobec programu SAFE.
Ich wątpliwości budzi również plan Adama Glapińskiego, który zapowiedział wygenerowanie 200 miliardów złotych z zysków banku centralnego na cel Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.

- Jak można wygospodarować te pieniądze, skoro od kilku lat Narodowy Bank Polski generuje straty? - pyta wicemarszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Przynoszenie takiego bubla do pana marszałka Czarzastego spotkało się z jego właściwą reakcją. On powiedział, że nie będzie tego procedował, bo tu jest złamany artykuł 221. Konstytucji.

- Jeżeli spojrzymy na doniesienia służb wywiadowczych naszych sojuszników, to według nich Rosja będzie zdolna zaatakować wybrane państwo NATO już w 2030 roku. Dlatego natychmiast potrzebujemy broni - mówi poseł Grzegorz Napieralski. - Zwracamy się do wszystkich sił politycznych i do PiS-u, żeby się już z tej takiej bardzo złej narracji wycofali, bo tak naprawdę szkodzą nam. Deepfake i to całe kłamanie na temat programu SAFE jest nam dzisiaj niepotrzebne.

W ramach programu SAFE, Polska dostanie prawie prawie 190 miliardów złotych długoterminowej pożyczki. Jak poinformowała pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pierwsza transza pieniędzy ma pojawić się w naszym kraju w kwietniu.

Prezydent zawetował ustawę pozwalającą na pełne wdrożenie unijnego programu SAFE i zaproponował polskie "SAFE zero procent". Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w czwartek poinformował, że według sejmowych prawników projekt jest niezgodny z Konstytucją, a ponadto budzi wątpliwości ze względu na proponowany sposób finansowania inicjatywy. Marszałek nie nadał mu numeru druku i skierował projekt ustawy do analizy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6387 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3902 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od przedwczoraj oglądane 2254 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2192 razy)
  5. Moderusy Gamma wyjechały na jazdy próbne
    (od 17 marca oglądane 2144 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kilka tysięcy nowych drzewek w Nadleśnictwie Trzebież [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski

Najnowsze podcasty