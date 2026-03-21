Weto w sprawie SAFE. Zachodniopomorscy parlamentarzyści krytykują PiS i prezydenta

Zachodniopomorscy parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej krytykują Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta Karola Nawrockiego za ich postawę wobec programu SAFE.

Ich wątpliwości budzi również plan Adama Glapińskiego, który zapowiedział wygenerowanie 200 miliardów złotych z zysków banku centralnego na cel Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.



- Jak można wygospodarować te pieniądze, skoro od kilku lat Narodowy Bank Polski generuje straty? - pyta wicemarszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Przynoszenie takiego bubla do pana marszałka Czarzastego spotkało się z jego właściwą reakcją. On powiedział, że nie będzie tego procedował, bo tu jest złamany artykuł 221. Konstytucji.



- Jeżeli spojrzymy na doniesienia służb wywiadowczych naszych sojuszników, to według nich Rosja będzie zdolna zaatakować wybrane państwo NATO już w 2030 roku. Dlatego natychmiast potrzebujemy broni - mówi poseł Grzegorz Napieralski. - Zwracamy się do wszystkich sił politycznych i do PiS-u, żeby się już z tej takiej bardzo złej narracji wycofali, bo tak naprawdę szkodzą nam. Deepfake i to całe kłamanie na temat programu SAFE jest nam dzisiaj niepotrzebne.



W ramach programu SAFE, Polska dostanie prawie prawie 190 miliardów złotych długoterminowej pożyczki. Jak poinformowała pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pierwsza transza pieniędzy ma pojawić się w naszym kraju w kwietniu.



Prezydent zawetował ustawę pozwalającą na pełne wdrożenie unijnego programu SAFE i zaproponował polskie "SAFE zero procent". Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w czwartek poinformował, że według sejmowych prawników projekt jest niezgodny z Konstytucją, a ponadto budzi wątpliwości ze względu na proponowany sposób finansowania inicjatywy. Marszałek nie nadał mu numeru druku i skierował projekt ustawy do analizy.



