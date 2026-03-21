Zlot Syrenek w Politechnice Morskiej

Syreny w basenie, czyli zlot miłośniczek mermaidingu. W Szczecinie plusk zrobił się wyjątkowo magiczny. Na basenie Politechniki Morskiej trwa Zlot Syren – wydarzenie, które przyciągnęło około 50 uczestniczek z całej Polski.





- Zakochałam się w tym sporcie, bo daje wolność, relaks. - Daje duże wyciszenie pod wodą, bo można zejść na 20-30 sekund i się po prostu wyłączyć, wyciszyć i uspokoić. - To są elementy pływania w stylu delfina, motylkowym. - I to nie jest takie łatwe, ale jak już się znajdzie to flow, to pływanie jest czystą przyjemnością - mówią Adrian Szeląg i Alicja Graba, tryton i syrena.

Kolorowe ogony, podwodne choreografie i sztormy „na zawołanie” sprawiają, że to bardziej widowisko niż zwykłe pływanie. To połączenie sportu i sztuki, które trudno wrzucić do jednej szuflady – najlepiej po prostu zobaczyć na własne oczy.Kinga Domarecka prowadzi szczecińskie Syrenki i jest organizatorką zlotu. - Jest to po prostu ciekawsze niż pływanie bez ogonka. Jest to nowa forma aktywności fizycznej. Jesteśmy na basenie Politechniki Morskiej w centrum szkoleniowym, który ma możliwość symulowania wszystkich warunków pogodowych, w związku z tym nasze syreny będą się dzisiaj szkolić. Pływanie, żeby było efektywne, musi być robione w sposób technicznie odpowiedni - tłumaczy Domarecka.Finał zaplanowano na 15:30, ale nie w tym samym miejscu. Uczestniczki przeniosą się na poligon pożarowy przy ulicy Dębogórskiej, gdzie zlot zakończy się pokazem cyrkowym.