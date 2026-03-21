Zlot Syrenek w Politechnice Morskiej

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Syreny w basenie, czyli zlot miłośniczek mermaidingu. W Szczecinie plusk zrobił się wyjątkowo magiczny. Na basenie Politechniki Morskiej trwa Zlot Syren – wydarzenie, które przyciągnęło około 50 uczestniczek z całej Polski.
Kolorowe ogony, podwodne choreografie i sztormy „na zawołanie” sprawiają, że to bardziej widowisko niż zwykłe pływanie. To połączenie sportu i sztuki, które trudno wrzucić do jednej szuflady – najlepiej po prostu zobaczyć na własne oczy.

- Zakochałam się w tym sporcie, bo daje wolność, relaks. - Daje duże wyciszenie pod wodą, bo można zejść na 20-30 sekund i się po prostu wyłączyć, wyciszyć i uspokoić. - To są elementy pływania w stylu delfina, motylkowym. - I to nie jest takie łatwe, ale jak już się znajdzie to flow, to pływanie jest czystą przyjemnością - mówią Adrian Szeląg i Alicja Graba, tryton i syrena.

Kinga Domarecka prowadzi szczecińskie Syrenki i jest organizatorką zlotu. - Jest to po prostu ciekawsze niż pływanie bez ogonka. Jest to nowa forma aktywności fizycznej. Jesteśmy na basenie Politechniki Morskiej w centrum szkoleniowym, który ma możliwość symulowania wszystkich warunków pogodowych, w związku z tym nasze syreny będą się dzisiaj szkolić. Pływanie, żeby było efektywne, musi być robione w sposób technicznie odpowiedni - tłumaczy Domarecka.

Finał zaplanowano na 15:30, ale nie w tym samym miejscu. Uczestniczki przeniosą się na poligon pożarowy przy ulicy Dębogórskiej, gdzie zlot zakończy się pokazem cyrkowym.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z syrenami i trytonami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Cichocki – sprawdził, jak wygląda życie pod powierzchnią i ile w tym magii, a ile treningu.

Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6387 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3902 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od przedwczoraj oglądane 2254 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2192 razy)
  5. Moderusy Gamma wyjechały na jazdy próbne
    (od 17 marca oglądane 2144 razy)
radioszczecin.tv

Kilka tysięcy nowych drzewek w Nadleśnictwie Trzebież [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Justyna Jakubowicz Dziduch
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski

Najnowsze podcasty