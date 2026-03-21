Kilka tysięcy nowych drzewek w Nadleśnictwie Trzebież [WIDEO, ZDJĘCIA]

Piękne słońce, sadzenie drzew i ciepły poczęstunek. Tak brzmi idealny plan na pierwszy dzień wiosny. "Aktywna Sobota" gra dzisiaj z Nadleśnictwa Trzebież gdzie odbywa się „Rodzinne sadzenie drzew”.

- Posadzimy kilka tysięcy drzewek, przygotowaliśmy nawet 10 tysięcy - dodaje Grzegorz Wojtkowiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież.





- Mam nadzieję, że będziemy pierwsze, chociaż to nie są wyścigi. - Miejmy nadzieję, że powstanie piękny las. Jestem dziś z córką. - Sadzenie idzie dobrze idzie. Jakość bardzo dobra, a zaangażowanie rewelacyjne. Wszyscy się starają, jak mogą - mówią uczestnicy rodzinnego sadzenia.

- Przyjechaliśmy zazieleniać Pomorze Zachodnie - mówi Luiza Tłuścik, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.W tym roku zarówno podczas wiosennej, jak i jesiennej akcji zasadzonych zostanie około 72 tys. sadzonek.