Porady, konsultacje, jak zadbać o bezpieczeństwo [ZDJĘCIA]

Wiosna na luzie i z głową - zdrowo, bezpiecznie i sąsiedzko. Pierwszy dzień wiosny można spędzić nie tylko przyjemnie, ale i pożytecznie – właśnie takie wydarzenie przygotowała Rada Osiedla Nowe Miasto dla mieszkańców Szczecina.

W Szkole Podstawowej nr 61 czekają m.in. porady zdrowotne, konsultacje, pokazy pierwszej pomocy i praktyczne wskazówki, jak zachować się w razie zagrożenia. Na miejscu można też zobaczyć, co warto mieć w plecaku ewakuacyjnym i o co zadbać na co dzień, żeby czuć się bezpieczniej.



- Bardzo dużo jest o chorobach, zagrożeniach. Jak trzeba zapakować plecak bezpieczeństwa, gdzie się ukryć w razie niebezpieczeństwa. - Rozdają ulotki i różne czasopisma na ten temat. - Jak się zachować w razie powodzi, alarmu. - Także można się dowiedzieć sporo - mówią mieszkańcy.



- Weszliśmy w nowy rok z nowymi pomysłami. Pierwszy dzień wiosny, chcemy zobaczyć jak to zadziała, jak mieszkańcy odpowiedzą na naszą propozycję. Bezpieczeństwo, które jest teraz na topie. Mamy strażaków, mamy też plecaki. Mieszkańcy podchodzą, pytają i działamy - mówi Teresa Warelis, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Nowe Miasto.



Wydarzenie trwa do godziny 15 w SP 61 przy ulicy 3 Maja w Szczecinie.



