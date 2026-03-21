Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po inspiracje i praktyczne rozwiązania. W szczecińskiej Enea Arenie wystartowały Targi Bud-Gryf & Home.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Blisko 80 wystawców pokazuje wszystko, co może przydać się przy remoncie, wykończeniu czy budowie domu. Odwiedzający mogą m.in. dotknąć materiałów i porozmawiać z fachowcami. Każdy znajdzie coś dla siebie - mówili reporterowi Krzysztofowi Cichockiemu.- Bardzo dużo producentów różnych materiałów budowlanych. - Myślę, że ktoś, kto szuka materiałów do budowy domu lub do wykończenia, coś tutaj znajdzie. - Dla amatorów, ludzi, którzy budują i szukają rozwiązań dla siebie. - Dla rodzin, które chcą się wybudować. Wolimy zaznajomić się z ofertą regionalną - Jest tutaj mnóstwo wystawców. W zasadzie od projektowania po wykończenie. Dużo informacji można uzyskać w jednym miejscu. Nie trzeba jeździć po całym mieście - mówili odwiedzający targi.- Czy to, jak będzie wyglądało wnętrze, to jest wspólna decyzja? - zapytał reporter Krzysztof Cichocki.- Myślę, że kwestia kompromisu. - Wspólna. Na wszystko się zgodzę - odpowiedzieli uczestnicy targów.Targi potrwają do niedzieli.