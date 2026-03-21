Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Światowy dzień Zespołu Downa w Galaxy [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trochę tańca, trochę muzyki i cała masa dobrej energii – tak wyglądało wydarzenie „ISKIERKA i Przyjaciele” w szczecińskim centrum Galaxy.
Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa na scenie pojawili się młodzi artyści, którzy pokazali, ile radości daje występowanie. Były m.in. występy taneczne, muzyczne i krótkie formy teatralne.

- Bardzo pozytywnie i energicznie. - Podziwiam zaangażowanie wszystkich wykonawców i naprawdę domyślam się, ile pracy musieli włożyć w to. Mają bardzo dużo do zaoferowania społeczeństwu - Bo niepełnosprawni to też ludzie, pamiętajcie - mówią uczestnicy wydarzenia

- Kilka lat temu takim hasłem głównym tego święta była "widoczność". To jest chyba najważniejszy aspekt. Teraz mogą nie tylko się pokazać, ale pokazać też swoje umiejętności, które bardzo często nie odbiegają od umiejętności osób zdrowych - mówi
Marzanna Kuszyńska, przewodnicząca Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Dawna "Iskierka".

Od 16 marca w Centrum Galaxy prezentowana jest również wystawa grafik kampanii społecznej „JESTEM jak TY!”, promującej nowe, niestereotypowe spojrzenie na osoby z zespołem Downa.

Organizatorem wydarzenia jest ISKIERKA TPD – Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

