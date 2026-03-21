Światowy dzień Zespołu Downa w Galaxy [ZDJĘCIA]

Trochę tańca, trochę muzyki i cała masa dobrej energii – tak wyglądało wydarzenie „ISKIERKA i Przyjaciele” w szczecińskim centrum Galaxy.

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa na scenie pojawili się młodzi artyści, którzy pokazali, ile radości daje występowanie. Były m.in. występy taneczne, muzyczne i krótkie formy teatralne.- Bardzo pozytywnie i energicznie. - Podziwiam zaangażowanie wszystkich wykonawców i naprawdę domyślam się, ile pracy musieli włożyć w to. Mają bardzo dużo do zaoferowania społeczeństwu - Bo niepełnosprawni to też ludzie, pamiętajcie - mówią uczestnicy wydarzenia- Kilka lat temu takim hasłem głównym tego święta była "widoczność". To jest chyba najważniejszy aspekt. Teraz mogą nie tylko się pokazać, ale pokazać też swoje umiejętności, które bardzo często nie odbiegają od umiejętności osób zdrowych - mówiMarzanna Kuszyńska, przewodnicząca Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Dawna "Iskierka".Od 16 marca w Centrum Galaxy prezentowana jest również wystawa grafik kampanii społecznej „JESTEM jak TY!”, promującej nowe, niestereotypowe spojrzenie na osoby z zespołem Downa.Organizatorem wydarzenia jest ISKIERKA TPD – Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.